Nuria Roca empieza septiembre con su cita semanal con Pablo Motos y la camisa francesa más original del momento

La vuelta a la rutina tras las vacaciones siempre trae consigo nuevos retos, proyectos y, por supuesto, nuevos looks. Así lo ha demostrado Nuria Roca, que ha regresado a El Hormiguero con un estilismo que ya se ha convertido en uno de los más comentados de la semana. La presentadora ha apostado por una camisa oversize negra con detalles de strass de la firma francesa Sandro, una de las piezas más originales y sofisticadas de la temporada.

Con un diseño innovador y cargado de personalidad, la prenda destaca por sus agujeros circulares ribeteados con brillantes que aportan luz y un punto muy chic al look. Su corte oversize y el bajo asimétrico hacen que sea una elección arriesgada, pero muy favorecedora, que Nuria ha sabido combinar con maestría. El precio de la camisa es de 295 euros, y actualmente está disponible en la web oficial de la marca.

Un estilismo elegante, cómodo y 100% tendencia

Para completar su look, Nuria Roca ha optado por unos pantalones negros de corte recto y caída fluida, consiguiendo un efecto alargador que estiliza la silueta. Unos zapatos de tacón en el mismo tono y un peinado sencillo, con coleta alta pulida, terminan de aportar equilibrio a un conjunto que demuestra cómo combinar prendas llamativas sin perder elegancia.

El estilismo es perfecto para quienes buscan inspiración para la vuelta a la oficina o para cualquier evento de inicio de temporada. La clave está en elegir una prenda protagonista -en este caso, la camisa de Sandro- y dejar que el resto del outfit sea más minimalista, logrando así un equilibrio impecable entre tendencia y sobriedad.

La camisa que se convertirá en objeto de deseo

Las piezas especiales de la firma francesa Sandro se han convertido en imprescindibles para las amantes de la moda que buscan diferenciarse. Esta camisa oversize de manga corta, cuello clásico y botones frontales es un claro ejemplo de cómo combinar un diseño vanguardista con detalles atemporales. Los strass integrados en los aros metálicos aportan luz y movimiento, convirtiéndola en una prenda ideal para elevar cualquier look de día o de noche.

Camisa. Sandro

No es casualidad que Nuria haya escogido esta pieza para su regreso a El Hormiguero: transmite fuerza, creatividad y estilo propio, valores que definen su personalidad televisiva y que encajan a la perfección con el espíritu del programa.

Un regreso con mucho estilo

La presentadora vuelve así a uno de los platós más vistos de la televisión con un look que marca el inicio de las tendencias de septiembre. Su elección no solo confirma que las camisas con cortes originales serán protagonistas este otoño 2025, sino que demuestra, una vez más, que Nuria Roca sabe cómo mezclar moda y personalidad para brillar en cada aparición.