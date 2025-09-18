Luz Casal desvela en 'El Hormiguero' cuál fue el concierto de otro artista que más disfrutó: "Me voló la cabeza"

'El Hormiguero' ha cerrado la semana con la visita de la cantante coruñesa Luz Casal, que el pasado 19 de junio fue nombrada marquesa de Luz y Paz por el rey Don Felipe VI y que acaba de terminar de grabar su próximo disco, el cual llevará por título 'Me voy a permitir'. En él hay una colaboración con Carla Bruni, que la artista gallega deseaba pero que "no acababa de cuajar".

Luz Casal ha desvelado que su álbum tendrá cinco canciones que son versiones y otras tantas "originales", entre ellas la realizada junto a la esposa de Nicolas Sarkozy: "Desde el principio me parecía que debería de tener esa referencia francesa y creo que va a quedar super".

El tema "habla del amor hacia una mujer" y para ella "es la primera vez" que canta siendo mujer para otra mujer. "Me daba cosa, a ver si me voy a meter en territorio que no es el propio", ha confesado.

Además, ha explicado el significado de su nuevo single, '¿Qué has hecho conmigo?', una historia que cuenta su posición como fan: "Es la historia de cómo te preparas, la fascinación que sientes hacia esa persona que está en el escenario, el deseo de que se fije en ti".

Durante la entrevista, la cantante se ha sentido como en casa y ha reconocido que es una asidua a las giras de AC/DC y procura ir a uno o dos conciertos cada años, mientras que uno de los conciertos que más ha disfrutado fue el de Bob Marley en la plaza de toros de Ibiza: "Me voló la cabeza".

Duros inicios

Los pasos que Luz Casal tuvo que dar para realizar su sueño de ser cantante no fueron nada fáciles y con el presentador del programa de Antena 3 ha recordado que durante su adolescencia, decir que iba a cantar a cualquier pueblo de Asturias era un tabú, tanto que una monja de su colegio le recomendó no decirlo a nadie.

"Era complicado, mi padre veía con malos ojos que mi madre y yo nos fuéramos cada fin de semana a cualquier pueblo de Asturias a cantar. Yo no decía que iba a cantar los fines de semana. No estaba bien visto", ha argumentado.

Del mismo modo, su llegada a Madrid no fue de color de rosas, aunque "venía super decidida" y sabía que "no había retorno". "Eran bofetones constantes, si iba a un casting de bailarines todos eran profesionales y yo acababa de empezar", ha admitido. Además, tenía un sueño recurrente en el que se despertaba como si estuviera entre "arenas movedizas" que le llegaban hasta la boca, pero que se convertían "en una cosa asquerosa, no era arena, era mierda".

Marquesa de Luz y Paz

Luz Casal también se ha referido al reciente nombramiento como marquesa de Luz y Paz y la reacción que tuvo cuando recibió la noticia. "Tuve una reacción como merecía la cosa tan acojonantemente distinta. Yo no soy nada cursi, soy bastante vasta, y cuando expreso que estoy contenta lo expreso con categoría", ha comentado a la vez que ha afirmado que la palabra que se le vino fue "yupi". "No recuerdo en mi vida que haya dicho yupi hasta ese día", ha continuado.

Asimismo, ha añadido que es "un honor" y que lo ha recibido "con la mayor de las naturalidades", asegurando que no es "comparable", pero que cuando recibió en Francia el "Caballero de las Artes y las Letras" ya le pareció que "exageraban", por lo que cada premio para ella es "el más importante".