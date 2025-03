Olvídate de la clásica gabardina, esta temporada se llevan en su versión más corta

¿Qué sería de la temporada de transición entre invierno y verano sin la prenda de abrigo más versátil del armario? Eso es lo que pensamos de las gabardinas, y con la racha de tiempo lluvioso que llevamos casi que no hay nada que sea más acorde al clima y que a su vez haga que hasta los looks más básicos sean elevados a la categoría de lookazos con su mera presencia. Ideales para llevarlas a la oficina con un look formal o para el día a día con estilismos más casuales.

Este año la prenda más clásica y atemporal para afrontar los constantes cambios de temperatura se presenta con una silueta renovada, las expertas en estilo más aventajadas como Rocío Osorno ya las tienen en su armario y eso solo puede significar una cosa, las gabardinas cortas van a ser las reinas del 'street style' esta primavera.

¿Por qué apostar por una gabardina corta frente a la clásica esta primavera 2025?

Quizás ahora no estés dispuesta a renunciar a la típica trench que te acompaña cada entretiempo, pero en cuanto descubras por qué las que más saben de moda ya apuestan por ella, estamos seguras de que tu opinión cambiará.

Primero de todo, si estás en el equipo de las mujeres bajitas esto te interesa, y es que como bien sabrás las prendas con cortes croppedestilizan mucho más tu silueta, y así pasa con las gabardinas, las chicas bajitas encontrarán en un trench cortito su mejor aliado de estilo para verse favorecidas, y derrochar estilo sin esfuerzo.

Otra de las razones por las que este tipo de prendas de abrigo serán la estrella de la primavera es que aporta a cualquier look por muy casual que sea un nivel de sofisticación que no se consigue con los modelos clásicos.

13 gabardinas cortas que puedes añadir ya a tu armario

Y bien, ahora que ya te hemos convencido para que dejes a un lado tu trench de siempre, estos son los diseños a los que no podrás resistirte, desde diseños en efecto piel, hasta modelos con detalles como cinturones o capuchas, la clave sigue siendo la utilidad para elevada a un nuevo nivel de sofisticación. Aquí te dejamos algunos modelos disponibles en tiendas como Mango, Zara, Primark y H&M.

Gabardina corta capucha, de Zara (49,95 euros)

Gabardina corta capucha. Zara

Gabardina con detalle de capucha y doble botonadura en color camel.

Trench corto doble botonadura, de Mango (69,99 euros)

Trench corto doble botonadura. Mango

Gabardina confeccionada en 100% algodón con silueta midi en color gris claro/pastel.

Trench corto zw collection, de Zara (69,95 euros)

Trench corto zw collection. Zara

Gabardina con cuello solapa y cierre frontal con 4 botones, se presenta en color avena.

Gabardina corta con doble botonadura, de Primark (28 euros)

Gabardina corta con doble botonadura. Primark

Gabardina con doble botonadura y detalle de bajo elástico en color caqui.

Trench corto efecto piel, de Zara (49,95 euros)

Trench corto efecto piel. Zara

Gabardina con cinturón a tono y acabado efecto piel en color marrón chocolate.

Chaqueta estilo gabardina, de H&M (34,99 euros)

Chaqueta estilo gabardina. H&M

Gabardina de corte holgado con doble botonadura y se presenta en color azul marino.

Cazadora corta bajo elástico, de Zara (35,95 euros)

Cazadora corta bajo elástico. Zara

Gabardina con detalle de cinturilla elástica y hebilla, disponible en color crudo.

Gabardina corta, de Primark (18 euros)

Gabardina corta. Primark

Gabardina con doble botonadura y cuello solapas, en color beige.

Cazadora corta cruzada, de Zara (39,95 euros)

Cazadora corta cruzada. Zara

Gabardina con cierre frontal de botones y manga acabada con trabilla y botones, se presenta en color tostado.

Gabardina corta, de H&M (59,99 euros)

Gabardina corta. H&M

Gabardina con cuello alto, cinturón extraíble y cierre frontal con botones, en color beige grisáceo oscuro.

Trench water repellent zw collection, de Zara (59,95 euros)

Trench water repellent zw collection. Zara

Gabardina con capucha desmontable y mangas tipo murciélago, disponible en color crudo.

Gabardina corta, de H&M (59,99 euros)

Gabardina corta. H&M

Gabardina cruzada de corte holgado con mangas anchas, se presenta en color marrón oscuro.

Trench corto capa, de Zara (49,95 euros)

Trench corto capa. Zara

Gabardina con detalle de pinzas en la parte trasera, cierre frontal a doble botonadura, se presenta en color tabaco.

Ya lo has visto, las gabardinas pasan por un lavado de cara esta temporada con aires más frescos y sofisticados, ¿estás preparada para incorporar la prenda de abrigo más clásica en su nueva versión cropped?, nosotras no tenemos ninguna duda.