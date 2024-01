El pantalón con brillos (y aberturas) de Marta Sánchez es perfecto para una noche con amigas

Marta Sánchez lo ha vuelto a hacer, si la otra noche era una falda de brillos, hoy son estos pantalones con aberturas en el bajo que estilizan al máximo. La cantante ha acudido esta noche al evento de Maribel Yébenes, la firma de belleza y medicina estética, celebrado en Madrid con un lookazo que nosotras le vamos a querer copiar para ir de fiesta o de cena con amigas. O lo que es lo mismo, no guardes aún en el fondo del armario tu falda de brillos o lentejuelas de Nochevieja. Ya sabemos que ha terminado la Navidad, pero Marta Sánchez acaba de convertirse en nuestra inspiración perfecta para seguir llevando un pantalón de brillos para nuestras noches de invierno. Y no, no es con un jersey gordo de lana. Pero no solo nostras, Vicky Martín Berrocal también se ha ha apuntado a esta tendencia, y nos dejó un estilismo perfecto con falda de lentejuelas de Mango, que ya ha agotado. Y no nos extraña que ya tenga lista de espera, porque esta falda de lentejuelas de nueva colección de Mango es perfecta para todas nuestras comidas o cenas de de invierno 2024. Lo que nos parece una gran inversión, ya sea para looks más de día con un jersey o una sudadera gris como ha hecho Vicky Martín Berrocal, o para un estilismo más de noche como Marta Sánchez con una blazer de esmoquin.

Porque Marta Sánchez ha combinado este pantalón de brillos que estiliza al máximo por su bajo un poco campana con aberturas, con una camiseta negra y una blazer de estilo esmoquin. Sin olvidarse del complemento estrella para las mujeres más elegantes en invierno, un cuello de pelo para no pasar frío. Las lentejuelas y los brillos llegan como tendencia, sobre todo, en tops y vestidos de fiesta, pero también en monos como los de Balmain. Una propuesta a la alegría en el vestir que ha unido a varias firmas en propuestas cercanas a la cultura disco que marcó los años 70. Y Marta Sánchez nos lo ha dejado claro con este estilismo.

Marta Sánchez con pantalón de brillos. Gtres

Un estilismo de Marta Sánchez que le vamos a copiar en nuestra próxima salida nocturna con un pantalón ceñido, de tiro alto y campana con aberturas que potencia la máximo su figura.