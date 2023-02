El pantalón de pana de Zara de Amelia Bono queda mucho mejor con estas zapatillas plateadas de Oysho

Aún seguimos soñando despiertas con los vaqueros de pinzas de Zara que nos descubrió Amelia Bono y que hizo que nos olvidáramos de todos nuestros jeans pitillo. Bueno, no solo eso, también hizo que se agotaran al momento en la web de la marca de Inditex. Pero como no hay día que Amelia Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, lo ha vuelto a hacer para empezar este jueves con el look que nos acaba de dejar en su cuenta de Instagram. Y otra vez con unos pantalones de Zara, pero esta vez de pana, ese tejido que adoraban nuestros abuelos y que vuelven cada invierno para los meses de frío. Pero no nos hemos fijado solo en los pantalones, también en estas maravillosas zapatillas de Oysho plateadas que nos acaba de descubrir la hija de José Bono. Dos necesidades de moda en la misma fotografía. Al igual que Paula Echevarría nos dejó claro el fin de semana que los jeans pitillo se llevan con Converse de plataforma para estilizar, ahora es Amelia Bono la que nos deja claro que los pantalones de pana también se llevan con zapatillas.

Tu abuela se va a poner muy contenta. Y es que no hay tejido que nos recuerde más a nuestros abuelos, que la pana. Saint Laurent, Acne o Longchamp dicen sí a una tendencia que ya ha conquistado a María Pombo o Sara Carbonero y promete verse en todos los escaparates y en las tiendas esta temporada. Este invierno destaca el traje de pana, o los pantalones de pana, un material ideal para los meses de frío que nos vienen por delante. Y Amelia Bono los ha combinado con zapatillas plateadas, jersey gris, abrigo negro, sombrero y un bolso marrón.

Pantalón the full length pana, de Zara (39,95 euros)

Pantalón pana. Zara

Deportivo estilo running retro metalizada, de Oysho (39,95 euros)

Zapatillas retro. Oysho

Un look de Amelia Bono de esos que vamos a querer copiar para el día a día durante todo el mes de febrero.