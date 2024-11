8 vestidos lenceros que serán (sí o sí) los ganadores de todas las cenas de empresa

¿Cómo vestir en una cena de empresa? Si te haces esta pregunta los días antes de acudir a la tuya, tenemos que comunicarte que no estás sola. Muchas de nosotras estamos en tu misma situación, pero tenemos la suerte de confirmar que hemos encontrado la solución más rápida, fácil y nada efímera a tus problemas. La duda de no saber qué ponerte en tu cena de empresa proviene de la inseguridad de decantarse por un estilismo formal y nada recargado o por otro más festivalero o fuera de la zona de confort. Lo primero que debemos saber es que lo primordial es que te sientas cómoda con el atuendo que lleves, así como fiel a tu estilo. Dicho esto, es cierto que tenemos a nuestro alcance distintas posibilidades para convertirnos en la empleada mejor vestida en la velada a través de trajes masculinos, monos de terciopelo o conjuntos de dos piezas creativas. No obstante, tenemos cero dudas de que los vestidos de invitada son la alternativa más acertada por muchos motivos. Uno de ellos es la solución fácil de no tener que pensar con qué lo combinamos, ajeno al calzado, la joyería o los complementos. Otro de los motivos se basa en la comodidad que ofrece, así como su capacidad para disimular aquellas partes del cuerpo que prefieres no marcar si es que escoger la versión de silueta recta u oversize. Es más, los vestidos nunca quedan mal en ninguna situación, gracias a que se pueden adaptar a distintos ámbitos en relación con qué accesorios utilizas para dar una estética u otra. Ahora bien, existen una multitud de modelos de vestidos, como los de efecto terciopelo, al estilo princesa o de fit ajustado. Sin embargo, las mujeres que están atentas a las tendencias de la temporada, no se extrañarán al leer que los vestidos lenceros serán sí o sí la opción más recurrida o socorrida en los looks de cenas de empresa.

Los vestidos lenceros son una prenda básica de fondo de armario que tiene la función de salvarnos la vida en los momentos de emergencia donde no sabemos qué ponernos. Y si todavía no tienes ningún modelo, es el momento idóneo para incorporarlo, puesto que nunca pasan de moda y quedan bien a todas las mujeres de todas las edades. Dependiendo de la ocasión, los combinaremos con zapatos de tacón (o zapatos de tacón sensato para las que odian las alturas), botas de caña alta para los momentos más casuales o hasta con bailarinas o merceditas para apostar por la comodidad. Como siempre acabamos recurriendo a ellos (porque no tienen margen de error), las marcas de moda tienen una infinidad de repertorios que nos ayudarán a encontrar el definitivo para una de las citas laborales más importantes del año. Si te hemos convencido de la importancia de esta pieza o te han entrado las ganas de estrenar uno, hemos escogido los ocho vestidos lenceros que serán sí o son los ganadores de todas las cenas de empresa.

Vestido lencero de manga asimétrica, de Mango Outlet (40 euros)

Vestido lencero mini en burdeos, de Zara (50 euros)

Vestido lencero con abertura, de Bershka (30 euros)

Vestido lencero bicolor, de Mango (70 euros)

Vestido lencero de escote pico, de Sfera (60 euros)

Vestido lencero asimétrico, de H&M (15 euros)

Vestido lencero con escote en la espalda, de Ba&sh (186 euros)

Vestido lencero en champagne, de Cras (140 euros)

Además de ser una prenda todoterreno, también es nostálgica. La mayoría de estas propuestas nos recuerdan a los icónicos vestidos lenceros de las comedias románticas de la década de los 90 o 2000 que todos deseamos replicar.