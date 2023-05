Paula Echevarría es la culpable de que vayamos directas a H&M a por este vestido de fiesta rebajado para lucir tipazo este verano

Todas las fieles seguidoras de Paula Echevarría ya sabíamos que ayer se fue de cena, y no con su actual pareja, Miguel Torres, que además es el padre de su hijo pequeño, Miki, de dos años. El viernes previo a Eurovisión, en el que veremos brillar a Blanca Paloma desde Liverpool, la actriz asturiana decidió celebrar la vida junto a unas amigas en Madrid. Desde el momento en el que la influencer compartió con sus 3,6 millones de followers los primeros Instagram Stories supimos, sin ninguna duda, que detrás de esa agradable velada iba a haber un look impresionante de esos que solo ella se marca. Y no nos equivocamos, ni mucho menos, ya que hace tan solo unos minutos la intérprete, que se ha convertido en uno de los iconos de moda, nos ha enseñado la foto del vestido de fiesta negro de palabra de honor de H&M y 'efecto tipazo' que está rebajado y se puso para la ocasión. Y no, no tiene nada que ver con las opciones más arriesgadas que Alba Díaz y Victoria Federica eligieron para un evento en la capital, una con un vestido negro con escote XXL y la otra con un body cut out de Zara , pantalones de tiro bajo y las cejas teñidas de rosa.

Y es que tras analizar el feed de Paula Echevarría, en el que ya nos ha dejado su primer posado en bañador del año, podemos decir muy seguros de que la actriz de ‘Velvet’ siente una fuerte predilección por los vestidos. Hace un par de días la influencer nos mostraba su vestido favorito para llevarlo con sandalias transparentes este verano, pero parece que su obsesión por esta prenda no tiene límites y no ha terminado ahí, ya que este sábado nos ha confirmado que tenemos que ir directas a H&M a por el vestido negro de palabra de honor ‘efecto tipazo’ más bonito de la primavera que está rebajado.

Vestido bandeau, de H&M (29,99 euros)

Vestido de noche de H&M H&M

Paula Echevarría lo lució con unas sandalias de tacón negras, muy sofisticadas también, de la firma Lodi y con el pelo suelto. Lo sabemos, ahora tú también querrás lucir de maravilla este vestido negro de palabra de honor ‘efecto tipazo’ que es la última compra de mayo de la intérprete y está rebajado.