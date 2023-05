Paula Echevarría tiene claro que el vestido más corto y de 'efecto tipazo' se lleva con sandalias transparentes este verano

Paula Echevarría lo tiene claro, las sandalias transparentes han vuelto a nuestra vida para quedarse, y si se llevan con el vestido más corto, sexy, y de 'efecto tipazo', mucho mejor. Hace ya unas semanas que la actriz asturiana recuperaba esta tendencia de las sandalias de vinilo para combinarlas con jeans y el chaleco boho más viral de Mango, y ahora lo hace con el vestido más corto de 'efecto tipazo'. Pero no solo nos hemos enamorado del vestido de Paula Echevaarría, si no también de sus sandalias transparentes que son el toque final para todos nuestros looks de primavera y verano. Si por algo se está caracterizando la moda de la primavera 2023 es por el éxito de las prendas de efecto naked. Por ello es comprensible que las firmas de moda también hayan querido rescatar un estilo de calzado que también hemos visto en el pasado. Hablamos de los zapatos transparentes, que a través de vinilo, PVC o cristal que Paula Echevarría ya ha rescatado de su amario.

Los zapatos transparentes, especialmente en sus versiones con altísimos tacones, se han repetido sin cesar sobre las pasarelas de firmas como Loewe, Simone Rocha o Valentino esta temporada primavera-verano 2023. Y a nosotros nos encanta como los luces Paula Echevarría ya sea en su versión más casual con jeans o con este vestido de lo más sexy para salir de fiesta.

Vestido Henares camaleónica, de Capriche

Vestido verde. Capriche

Los tacones de vinilo han vuelto y la chica del momento lo ha confirmado. Son perfectos para la primavera, y se pueden combinar de todas las maneras, ya sea con una falda evasé o con un vestido floral. Seas más de color o de negro, estas sandalias harán tus looks diez veces mejor. Y Paula Echevarría nos lo ha dejado claro con este estilismo.