Paula Echevarría sabe cómo lucir perfecta con el Little Black Dress más elegante y atemporal que nos salvará de cualquier ocasión

Paula Echevarría vuelve a sorprendernos una vez más. La celebritie, que va perfecta allá donde va, sabe cómo combinar cada prenda para conseguir un look de lo más en tendencia, sencillo y muy básico. Sin duda, fue de las primeras en llevar un vestido de crochet durante las vacaciones de Semana Santa, Paula Echevarría se suma a las tendencias que se seguirán cada temporada. Ya la vimos lucir el 'tank top', la prenda más viral del verano por su sencillez, comodidad y porque podemos usarlas con todo tipo de looks, como este de Paula Echevarría con pantalón gris, 'tank top' blanco, gorra negra y cazadora de cuero del mismo tono. Todas estas prendas mencionadas son imprescindibles para meter en nuestra maleta de vacaciones para este verano pero hay una que no podemos olvidarnos porque nos salvan de cualquier ocasión, ya que podemos crear con ellas un sinfín de looks. Es el caso del 'little black dress', el clásico vestido mini en negro que podemos combinar tanto con sandalias planas como con otras de tacón para crear looks completamente diferentes aptos para cada situación.

Paula Echevarría ha encontrado su 'little black dress' favorito para este verano, y es que, por su diseño, realza la figura y estiliza. Se trata de un vestido mini negro de cuello halter que admite diferentes formas de llevarlo, ya que la parte del cuello es desmontable, así que puedes usarlo según tus gustos. No es la única influencer que tiene dicha prenda, pues Rocío Osorno también tiene su 'little black dress' de cuello halter y con diseño 'cut out', lo que lo hace aún más especial. Los vestidos en negro son muy elegantes, capaces de elevar cualquier look y convertirlo en una prenda de fondo de armario que te salvará de ocasiones especiales, como ha sido el caso de Paula Echevarría, que deslumbraba en la noche de ayer.

Vestido Mioh @pau_eche

Vestido corto entallado negro, de Mioh (130€)

Vestido corto entallado negro Mioh

Un vestido de lo más versátil y clásico que podrás usar para todo tipo de ocasiones.