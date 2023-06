Las botas azules de Paula Echevarría son todo lo que necesitas para triunfar este verano

Paula Echevarría es, sin duda, nuestra celebritie favorita. Tiene un estilo de lo más personal, adelantándose a las tendencias de moda que surgen cada temporada, pues gracias a ella supimos que el 'tank top' estaba tan de moda este verano al enseñarlo en sus redes sociales, luciendo un 'tank top' blanco de Loewe junto con un pantalón de pinza gris y una chaqueta de cuero negra. Tiene un estilo de lo más arriesgado, rompedor y muy casual, llevando prendas que se convierten en virales en tan solo unos días, como también pasó con los pantalones cargo, creando looks de lo más icónicos, como por ejemplo este pantalón cargo vaquero desgastado que lució Paula Echevarría junto con un cárdigan beige, creando una combinación propia de la estilo dosmilero. En esta ocasión, Paula Echevarría ha dejado boquiabiertas a todos sus seguidores con un look de lo más icónico y original compuesto por una mini falda vaquera y top de brillos y, como joya de la corona, unas botas altas azules.

Todas las amantes de la moda sabemos que el estilo 'MermaidCore' está en tendencia. ¿Qué significa esto? Las prendas con motivos marineros, las lentejuelas, los colores propios del mar y las prendas en red, como este top que lució Amelia Bono para un concierto serán un must en nuestro armario este verano. Paula Echevarría sabe que este tilo promete hacerse viral este verano y, por ello nos ha deleitado con una foto que ha subido a sus redes sociales en la que se muestra muy feliz y lleva un top de brillos en tono nude, una mini falda vaquera y unas botas altas azules que parecen sacada de los años 2000. El look no está completo sin el peinado, dos colas que nos recuerdan al peinado propio de las niñas pequeñas y es que últimamente se ha puesto muy en tendencia. Se trata, por tanto, de un look que se ha vuelto muy icónico y no es para menos, ya que se trata de un calzado llamativo protagonista del look.

Botas de tacón a la rodilla, de H&M (64,99 €)

Un look muy icónico, las botas altas de tacón son un must en nuestro armario tanto en invierno como en verano, llevándose en colores vivos como estas botas azules de Paula Echevarría.