Paula Echevarría sorprende en su primer posado en bañador con un favorecedor diseño ‘efecto tipazo’ con manga corta que es el favorito de las mujeres surferas

A pesar de que acabamos de estrenar la primavera 2023, no hacemos otra cosa que soñar con el verano. ¡Cosas de ser inconformistas! Aunque puede que detrás de las ganas inmensas que tenemos de entrar en la próxima temporada estival se encuentren, nada más y nada menos, que las principales influencers de nuestro país. Ellas son las verdaderas culpables porque no han parado de lucir en las redes sociales las combinaciones en tendencia que nos pondríamos en cada uno de los días del verano, sin excepción, como por ejemplo el vestido de crochet de Aitana que te podría hacer tu abuela o decenas de prendas que tendremos que incluir en nuestro armario cápsula definitivo para la próxima estación. Pero es que eso no ha sido todo, ya que las mujeres con mayor estilo de nuestro país también nos han mostrado las últimas tendencias en la ropa de baño que llenarán las playas en un par de meses. ¡Con los primeros rayos de sol no lo han podido resistir! Y nosotras, por nuestra parte, no podríamos estar más encantadas porque nos las han descubierto a tiempo. Si Violeta Mangriñán nos destapó durante las ya olvidadas vacaciones de Semana Santa en su cuenta de Instagram el bikini viral de esta nueva temporada que llegó hace unas semanas a Pull&Bear, ahora es Paula Echevarría la que nos adelanta al verano con su primer posado en bañador de este año con su favorecedor diseño ‘efecto tipazo’ con manga corta que ya es el favorito de las mujeres surferas.

Victoria Federica también ha lucido en más de una ocasión los bikinis virales que tendremos que tener en cuenta para ser las reinas de la playa esta temporada estival. Unas opciones que van del leopardo con lurex hasta el modelo negro que es el más sexy porque favorece el escote tengas mucho o poco pecho. Pero Paula Echevarría ha optado, sin embargo, por un estilo totalmente diferente. La actriz asturiana ha enseñado durante una campaña para Pantene, marca de productos capilares de la que lleva siendo imagen muchos años, un favorecedor diseño teñido en un blanco impoluto que cuenta con manga corta. Una pieza con gran poder para potenciar nuestro bronceado este verano que guarda gran similitud a los modelos que suelen lucir las mujeres surferas.

Bañador con mangas, de Asos (50,99 euros)

Bañador con mangas de Asos. Asos

¿Estaremos ante una nueva tendencia de bañadores? Posiblemente. Por eso lo mejor será que vayamos directas a nuestras tiendas favoritas para hacernos con un bañador 'efecto tipazo' con manga corta muy parecido al que ha lucido recientemente Paula Echevarría.