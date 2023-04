Aitana se vuelve a ir a México con el look más cómodo con jeans que es perfecto para primavera y que le podríamos robar del armario a nuestro novio

No hay dudas de que Aitana está es su mejor momento profesional y personal, y eso se le nota en el brillo de los ojos y en la ilusión con la que lo hace todo. Y es que después del estreno de la nueva temporada de 'La Voz Kids', la cantante catalana ha vuelto a volar a México, pero esta vez sin Sebastián Yatra. Y ya sabemos que a Aitana le da pánico volar, pero lo ha hecho para llevar su fiesta Alpha hasta el otro lado del charco, después de hacerla por primera vez en Madrid hace unas semanas coincidiendo con el estreno de 'Los Ángeles'. Recordamos que fuer una fiesta rodeada de polémicas, en las que Aitana hizo por primera vez de DJ, aunque muchos fans se quejaron de su actitud y de que sonara música electrónica, aunque ella ya lo había avisado. Veremos que pasa este viernes en México con una nueva edición de esta fiesta, pero de momento, nosotras nos quedamos con el look más cómodo de Aitana que es perfecto para la primavera, con tres básicos que todas tenemos en nuestro armario. Porque si el viernes nos enamoró en Antena 3 con un look de Versace, y ayer con su manicura más moderna y en tendencia, hoy lo hace con este look que es todo el mes de abril que necesitamos.

Porque lejos del conjunto de 'efecto tipazo' de Zara, de los vestidos de crochet más sensuales, o de los posados en bikini. Aitana ha sacado su versión más casual con este look de lo más cómodo, que es una fórmula que todas utilizamos en primavera, jeans, camisa oversize y camiseta básica blanca debajo. Un estilismo que perfectamente se lo podríamos ver lucir a Marta Ortega, Rocío Osorno o Amelia Bono.

Aitana con look cómodo en México. @aitanax

Aitana ha sorprendido con su imagen más cómoda después del viaje a México, con unos jeans de esos que todas necesitamos en nuestro armario, clásicos y de tiro alto que ha combinado con una camisa azul oversize que resalta su bronceado de República Domicana junto a una camiseta básica blanca. Además, nada de maquillaje, su melena suelta y gafas.