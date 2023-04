Pilar Rubio arrasa en Madrid con su vestido estampado más explosivo que adelanta el verano y es desmontable convirtiéndose en bañador

En estas últimas semanas parece que estamos de suerte, porque entre las vacaciones de Semana Santa, que nos dejaron en las redes sociales los mejores looks de las influencers y celebrities, y el puente de mayo, del que disfrutaremos en muy pocos días, parece que no paramos de preparar las maletas para nuestras escapadas. Un equipaje que no tiene que ser demasiado extenso y en el que, sin duda, tendremos que incluir, sí o sí, las combinaciones más virales que ya cosechan cientos de miles de 'me gusta' en Instagram, como el vestido de punto de Zara que ha enamorado a Dulceida porque es el más cómodo, sexy y en tendencia de esta primavera 2023, el vestido cut out con el que Carmen Lomana ha confirmado que este tipo de prendas de moda son sexis tengas 30 o 50 años y que ha combinado con unos zapatos de tacón sensato; o el vestido 'efecto tipazo' de Mango con el que Vicky Martín Berrocal ha hecho que nos olvidemos de los trajes de flamenca de la Feria de Abril, que está en pleno apogeo en Sevilla. Pero lo que seguro querremos añadir a nuestra maleta de cara a este puente de mayo si vuestro destino goza de buen clima será el vestido estampado más explosivo que adelanta al verano y es desmontable convirtiéndose en bañador que ya ha lucido Pilar Rubio en un evento que ha tenido lugar este martes en Madrid.

Y es que desde que hemos visto los rayos de sol varios días en esta primavera 2023, nos hemos lanzado sin pensarlo a la piscina para lucir prendas propias para este verano, como los vestidos de lino o los trajes con chaleco. Pero eso no es todo, ni mucho menos, porque desde que esta nueva estación llegara a nuestras vidas, también hemos podido apreciar las últimas tendencias en el terreno de la ropa de baño; y principalmente de la mano de Victoria Federica, que nos ha regalado dos posados impresionantes, uno con el bikini negro más sexy que realza el escote (ya tengas poco o mucho pecho) y el segundo con el bikini de leopardo y lurex que van a amar hasta las chicas más pijas para ponerse con jeans de tiro bajo. Pero ahora, la que ha marcado tendencia en este terreno ha sido Pilar Rubio, que ha arrasado en Madrid con su vestido estampado más explosivo que adelanta el verano y es desmontable convirtiéndose en un bañador que tiene el deseado 'efecto tipazo'. Se trata de una combinación infalible que integra la nueva colección que ha diseñado para la firma de ropa interior y de baño gallega Selmark.

Pilar Rubio impresionante en Madrid con el vestido estampado desmontable en bañador. Gtres

Bañador escote v sin aro, de Selmark (88,95 euros)

El bañador estampado que ha lucido Pilar Rubio en Madrid. Selmark.

Si querías ser la reina del chiringuito este puente de mayo, solo tienes que copiarle el look en tendencia a Pilar Rubio, porque su vestido estampado que adelanta el verano y es desmontable convirtiéndose en bañador además de ser el más explosivo de su armario, también es el más favorecedor y bonito de esta nueva temporada.