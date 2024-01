Penélope Cruz se viste de novia de Chanel (y sorprende con la melena más cortita) para dar el toque español a la alfombra roja de los Governors Awards 2024

Penélope Cruz nunca defrauda, es nuestra niña de los ojos y lo ha vuelto a demostrar esta madrugada en Los Ángeles. Pero no solo vestida de novia de Chanel, si no con su melena más corta para deslumbrar con su belleza y estilo. Cuando aún no nos hemos recuperado de los Globos de Oro, la carrera para los Oscar 2024 continúa y esta vez con la alfombra roja de los Governors Awards 2024. Los Premios de los Gobernadores, la ceremonia anual organizada por la Academia de Artes Cinematográficas y Ciencias Cinematográficas, ha regresado a Los Ángeles para su decimocuarta edición. En la gala en el Ray Dolby Ballroom at Ovation de Hollywood hemos visto desfilar por la red carpet a Margot Robbie, Rosamund Pike, Emma Stone, Ayo Edebiri, Barry Keoghan y nuestra querida Penélope Cruz con un vestido blanco de Chanel y estrenando nuevo corte de pelo, un 'bob' muy cortito con las puntas para dentro.

Si Penélope Cruz se ha vestido de blanco de Chanel, Margot Robbie se ha olvidado de ser Barbie y ha apostado por un vestido negro con cut out y tiras doradas en el escote. Nada de rosa. Pero volviendo a nuestra madrileña predilecta, ha apostado por un maravilloso vestido de Chanel con cuerpo ceñido con tirantes anchos, bordados y botones dorados, mientras que la falda salía de la cintura con diferentes capas de volantes, un toque español.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences' 14th Annual Governors Awards in Los Angeles DAVID SWANSON EFE

Mientras como decíamos, Margot Robbie ha dejado por fin a un lado su personaje de Barbie, y después de deslumbrar de nuevo de rosa en los Globos de Oro, ha vuelto al negro más clásico de Céline.

14th Governors Awards - Arrivals Chris Pizzello/Invision/AP AP

Una alfombra rojo más de camino a la más especial, que tendrá lugar en marzo con los Oscar 2024.