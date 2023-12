Penélope Cruz, al margen de la escapada de Mónica con Alejandro Sanz

Los últimos días han estado cargados de emoción ante una posible relación entre dos personajes muy mediáticos del panorama nacional: Mónica Cruz y Alejandro Sanz. Como ha relatado la revista ‘Hola’, la relación entre ambos parece que surgió el pasado verano, un contacto que tras semanas parece haber acabado en una invitación para pasar las fiestas de fin de año juntos.

Por el momento ninguno se ha pronunciado sobre esta posible relación que tanto está dando de qué hablar. Sin embargo, hay detalles significativos entre el comportamiento de los dos implicados. Mientras Mónica Cruz opta por mostrar lo mínimo en sus redes sociales, Alejandro Sanz ha decidido compartir estos momentos con sus seguidores de ‘Instagram’: “La Navidad la inventó la familia como la mejor excusa para juntarse”, decía en su último post en las redes sociales.

Aunque ninguno se haya querido pronunciar al respecto, el entorno cercano de la pareja ha indicado que están viviendo uno de los momentos más dulces juntos y apenas se han separado desde que asistieron los dos a los Latin Grammy el pasado 16 de noviembre.

Quién no ha querido pronunciarse sobre los rumores de este nuevo amor ha sido Penélope Cruz, hermana de Mónica, que ha tenido un momento tenso con los medios de comunicación. La actriz está viviendo estas fiestas en Madrid en compañía de sus seres queridos y esta mañana algunos periodistas de Europa Press han acudido a su encuentro para recoger su opinión sobre esta emergente relación. Para su sorpresa, la actitud de la artista ha sido impasible ante las preguntas. Penélope Cruz, que se encontraba en un parking, se ha limitado a subir al vehículo y dejar que su chófer se encargara de la situación. Y es que las únicas palabras que se han podido registrar han sido las de este empleado, que se ha mostrado muy molesto por la insistencia de los reporteros: “¿Pero por qué la grabas en el parking? Que no la veáis a menudo no es razón tampoco”, ha terminado espetando.