Pilar de Arce estrena los jeans que triunfarán en otoño y los combina con la blazer de firma española más especial

Pilar de Arce no es una de nuestras influencers 50+ preferidas por casualidad. Es experta en enseñarnos firmas que no conocemos, en apostar por la moda española(aunque a veces también cae rendida ante algunas prenditas ideales de marcas internacionales) y en hacerse con los outfits más estilosos y favorecedores de todas las tiendas, con los que presume de su envidiable tipazo y nos da frecuentes lecciones de estilo. En esta ocasión, la influencerse ha adelantado al otoño estrenando una de las tendencias que arrassarán la próxima temporada: losjeans rotos. Los ha combinado con una chaquetita ideal de la nueva colección de The Extreme Collection, firma con la que la modelo Nieves Álvarez tiene varias colaboraciones.

Pilar de Arce se ha decantado por la blazer de raya diplomática Isaura, una chaqueta exclusiva confeccionada completamente en España a partir de tejido super crepe y forrada con poliéster reciclado con el logo de la firma impreso en dorado. Se trata de una prenda diseñada como un modelo con cuello mao, terminaciones en las mangas y tapeta de bolsillos en raso de color negro y decorada con botones dorados opacos con el logo de la firma en relieve y detalles acabados a mano. En cuanto al pantalón y, aunque no sabemos con exactitud cual es el modelo de la influencer, hemos encontrado en Zara la opción perfecta con la que replicar su look. Se trata de los jeans tiro bajo rotos bajo vuelta, diseñados con efecto lavado y decorados con detalles de rotos y bajo acabado en vuelta.

Pilar de Arce @pilardearce

Blazer raya diplomática Isaura, de The Extreme Collection (398€)

Jeans tiro bajo rotos bajo vuelta, de Zara (29,95€)

Y es que, si algo nos ha quedado claro con este nuevo look de Pilar de Arce no solo es que tiene un gusto exquisito por la moda, también que, de cara a la próxima temporada, debemos hacernos con un pantalón con rotos para arrasar con los estilismos más casuales, que podremos elevar, como ha hecho la influencer, combinándolos con sandalias doradas de tacón sensato.