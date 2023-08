El lookazo que se acaba de marcar Pilar de Arce con el vestido más rebajado de The IQ Collection es pura inspiración para invitadas de otoño

Otro día más quePilar de Arcecae rendida ante la moda española y ahora lo ha hecho, además, ante la firma preferida deAmelia Bono (la que escoge para sus eventos más especiales, como la comunión de su hijo Gonzalo). La influencer nos enamoraba hace unos días conel conjunto boho de las rebajas de Pull and Bear con el que nos demostraba que, si tenemos estilo, la moda no tiene edad y ahora nos ha conquistado con el vestido más elegante de The IQ Collectionque ni las mujeres de 50 años ni las de ninguna otra edad se quitarán en los eventos más especiales del otoño (ni en los que tengan a partir de este momento). Te hablamos del vestido Ona negro, fabricado y diseñado complemente en España y disponible, de momento, desde la talla XS hasta la XL.

Se trata de un vestido confeccionado y forrado completamente en algodón y diseñado como un modelo largo, sin mangas, con detalles troquelados y bajo asimétrico. Su espalda está decorada con volantes y se cierra en la espalda, mediante una cremallera invisible. Pilar de Arce ha combinado el vestido con unas sandalias finas de tacón sensato, un recogido y unas gafas de sol, para aportarle un toque más casual. La influencer nos ha demostrado que, independientemente de nuestra edad, necesitamos este vestido tan ideal de The IQ Collection para triunfar en nuestro próximo evento.

Vestido Ona negro, de The IQ Collection (188€, antes 235€)

Y es que, aunque Pilar de Arce nos ha sorprendido mucho con su elección, este vestido no puede ser más fiel a su estilo. Nosotras vamos a ir corriendo a reservar nuestra talla antes de que sea demasiado tarde y se agote porque estamos seguras de que, en cuando nuestras celebrities preferidas vean este vestido, no van ni a pestañear a la hora de hacerse con él.