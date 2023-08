Chaqueta maxi y falda midi, la combinación perfecta y arriesgada que Pilar de Arce lleva con sandalias planas

A la hora de hacer el cambio de armario y la transición hacia prendas propias del otoño, todas las amantes de la moda acuden a nuestras influencers favoritas para ver qué prendas se convertirán en un fondo de armario y qué combinaciones podremos crear a partir de ellas. Ellas son referentes para muchas chicas que buscan en ellas inspiración a la hora de crear sus propios looks, ya sean para el día a día o para ocasiones especiales. Es por ello por lo que, dependiendo de nuestro estilo, edad y personalidad, nos gustará el estilo de una influencer u otra. Pese a que hay muchas influencers en redes en nuestro país, hay algunas que, indudablemente, se posicionan en el podio de las influencers con más estilo. Es el caso, por ejemplo, de María Pombo o Rocío Osorno, quien nos dejaba ayer boquiabiertos con un vestido midi que Rocío Osorno ha diseñado ella misma, pues tiene una firma de moda 'made in Spain' de invitada. Sin embargo, y pese a que hay influencers que serán todo un referente para todas las amantes de la moda, indistintamente de la edad, hay otras que destacan por su labor a la hora de crear looks para mujeres de 50+. Son, por ejemplo, Carmen Gimeno o Pilar de Arce. En este caso, Pilar de Arce nos ha conquistado en el día de hoy con un look muy arriesgado, diferente y muy original perfecto para los primeros días de otoño. Se trata de un chaqueta de estilo abrigo midi en tonos verdosos que ha combinado con una falda maxi marrón. Como accesorios, la influencer ha optado por unos pendientes dorados y unas sandalias planas de estilo capri.

Pilar de Arce es toda una referente para muchas mujeres 50+, que buscan en ella elegancia, sofisticación y, sobre todo, ir a la moda actual. Hace unos días nos sorprendía con un vestido camisero que Pilar de Arce lucía con unas sandalias planas en color camel, siendo un look de lo más sencillo que podríamos llevar para la oficina. Sin embargo, aún quedan días de verano y es por ello por lo que este vestido de Pilar de Arce es perfecto para estos últimos días frente al mar, un vestido que sigue la tendencia 'barbiecore'. Pese a que sea una gran amante de los vestidos, Pilar de Arce nos ha conquistado este verano con las faldas midi más bonitas, elegantes y originales, como este look de falda midi que Pilar de Arce llevaba el día de ayer, una falda de estampado tropical con mucho vuelo que combinaba con una camisa básica anudada a la cintura. El día de hoy, la influencer ha optado por un look algo más otoñal a fin de inspirarnos para crear nuestras propias combinaciones de prendas que ya tenemos en nuestro armario. Ella ha optado por una falda maxi en marrón chocolate, un básico de fondo de armario que ha combinado con una espectacular chaqueta de diseño de abrigo en verde lima. Para enmarcar la figura y hacer que el look no se vea muy oversize, la influencer ha enmarcado la cintura con un lazo del mismo tono que la falda midi. Como toque final, unas sandalias planas en tono camel de estilo capri. Sin duda, un acierto absoluto.

Modelo Aloe vera, de Las Horas (541,95€)

Chaqueta Aloe vera Las Horas

Se trata de una chaqueta larga que podemos usar en un sinfín de looks e incluso con faldas midi, tal y como ha hecho Pilar de Arce.