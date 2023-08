Querrás tener el maxi vestido a todo color y de estilo 'boho' de Pilar de Arce para potenciar el tono bronceado de la piel

Pilar de Arce lo ha vuelto a hacer, nos ha vuelto a enamorar con un look de lo más sencillo, colorido y muy elegante. Si miramos en nuestro armario, nos damos cuenta de que en verano usamos prendas en un sinfín de colores, más sueltecitas y con estampados muy llamativos, pues es una época del año en la que arriesgamos más y tendemos a usar aquellas tonalidades que en invierno nos parecen imposibles, como pueden ser el coral, el rojo, el celeste o el lila. Si bien el color por excelencia del verano ha sido, es, y seguirá siendo el rosa gracias a la 'tendencia Barbiecore', como por ejemplo este vestido rosa fucsia de María Pombo de corte mini y 'cut out', hay otra tonalidad que casa a la perfección con este rosa tan favorecedor, y es, sin lugar a dudas, el naranja. Son dos tonos que sientan fenomenal, sobre todo cuando nuestro tono de piel se broncea, ya que estos tan flúor hacen que se potencie el tono dorado que tenemos durante los meses de verano. Hace unos días ya vimos a Paula Echevarría con un vestido flúor midi, de red y con terminaciones de flecos en ambos tonos (rosa y naranja), creando un look que no ha pasado desapercibido y que ha conquistado no solo a sus seguidoras, sino también a gran parte de las amantes de la moda, quienes se atreverán a lucir esta combinación de colores algo arriesgada. En el día de hoy, Pilar de Arce, una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, nos sorprendía con un vestido maxi de estilo 'boho' estampado en ambos tonos, rosa y naranja, demostrándonos que estos colores y estas prendas pueden usarlas mujeres de cualquier edad.

Pilar de Arce es una gran amante de la moda que luce perfecta para todo tipo de ocasiones, siendo toda una referente de estilo y elegancia con cada look que nos enseña a través de sus redes sociales. Quizá la prenda que más enseña en su Instagram son los vestidos, pues se trata de una pieza de fondo de armario muy cómoda, versátil y atemporal que todas tenemos en nuestro armario y a la que recurrimos en múltiples ocasiones, pues, dependiendo de cómo lo usemos, podemos crear un sinfín de looks diferentes. Pilar de Arce despunta con un vestido de una firma española camisero, de escote de pico y largo con unos abalorios en la cintura que permite enmarcarla, haciendo efecto tipazo. Ella lo ha combinado con unas sandalias planas de tipo romana, el calzado más cómodo y atemporal que todas tenemos en nuestro armario en tono camel y con toques dorados, lo que eleva aún más el look. Como accesorios, Pilar de Arce usa un icónico collar de perlas dorado tipo chocker que hace que se estilice la figura, sobre todo gracias al recogido hacia atrás del pelo. Una vez más, Pilar de Arce arriesga y triunfa con este vestido que podemos usar para todo tipo de ocasiones.

Vestido Morelia, de 4uatro estaciones (94,90 €)

Una opción perfecta para poner el broche de oro a las vacaciones de verano con este look.