De Isabel Gemio a Mariló Montero, los looks más comentados de la fiesta previa a MBFWM 2025

No hay inicio de MBFW Madrid, sin fiesta previa. Y esta edición 2025 no iba a ser menos, aunque nos han faltado muchas de nuestras celebrities e influencers favoritas para representar la moda española. Madrid se convierte estos días en la capital de la moda para acoger la 81ª edición de la MBFWM, que se lleva a cabo en IFEMA entre el 19 y el 23 de febrero. Pero antes de ello, su fiesta oficial en Gabana Music Club y Jimmy’s Restaurant, escenario de reencuentros, anécdotas. Gracias a Mercedes-Benz y L'Oréal Paris.

Una fiesta donde no han faltado celebrities como Mariló Montero, Isabel Gemio o influencers como María Martín De Pozuelo o Grace y Melissa Villarreal luciendo moda española por todo lo alto. La alfombra roja ha tenido lugar en el club Gabana, uno de los más importantes del núcleo urbano de la ciudad. ¡No te pierdas los looks más comentados!

María Martín De Pozuelo de Redondo Brand

María Martín De Pozuelo. Gtres

Grace y Melissa Villarreal de Coosy Studio

Grace y Melissa. Gtres

Marta Pombo de Alicia Rueda y Rabat

Marta Pombo Gtres

Mariló Montero de Es Fascinante

Mariló Montero. Gtres

Rocío Osorno con conjunto de su firma

Rocío Osorno. Gtres

Isabel Gemio con conjunto negro

Isabel Gemio. Gtres

Una fiesta previa a los desfiles que empiezan esta mañana, primero con Andrew Pocrid o María Lafuente, para terminar el día con Pilar Dalbat o UDIT.