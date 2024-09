Pilar Dalbat: "El estilo de la mujer española es un referente en Europa"

La diseñadora Pilar Dalbat ha presentado en la última jornada de Madrid es Moda su colección 'El viaje', inspirada en los contrastes culturales y en las técnicas textiles en La India. Entre París, Reino Unido o la India, donde dirigió su propio taller durante diez años y dio forma a su apellido artístico, “Dalbat”, la diseñadora Pilar Torrecillas gestó la identidad de su firma y sus diseños. Este enriquecimiento cultural a través de diferentes técnicas artesanales descubiertas en distintas partes del mundo es, precisamente, el hilo conductor de su colección “El viaje”.

La colección rinde tributo a todas las mujeres viajeras y en especial a las que pertenecen a las nuevas generaciones, porque sin pedir permiso amplían de manera natural las fronteras femeninas y explican a sus mayores lo que piensan, lo que desean y hacia donde caminan simplemente porque se sienten libres. En LA RAZÓN hemos querido conversar con Pilar Dalbat para que nos explique todo los detalles de esta nueva colección que ha triunfado en Madrid en un año de lo más especial en el que ha sido seleccionado por Forbes para estar en la lista de Las 100 mujeres más influyentes de Andalucía 2024.

Desfile de Pilar Dalbat. Mamen BG

De un homenaje a Eugenia de Montijo en la última colección a todas esas mujeres que con sus viajes han roto barreras, y lo seguirán haciendo. Podemos decir que es la unión de esa mujer empoderada que siempre representa Pilar Dalbat.

No sé si se trata de una mujer empoderada o, más bien, una mujer evolucionada. Es decir, hemos pasado de generaciones en las que las mujeres no podían viajar en solitario ni hacer las cosas más sencillas como abrir una cuenta corriente a nuevas generaciones en las que pueden hacerlo todo y, por supuesto, viajar.

Usted pasó diez años entre París, Reino Unido y la India, ¿qué le aportaron esas mujeres que conoció a su marca y también a nivel personal?

Sin duda todas las mujeres han aportado a la marca a lo largo del tiempo, aunque no solo género femenino, sino también los hombres. Creo que a una marca le aportan todas las personas que se van cruzando en su camino.

¿Qué diferencia ve entre el estilo de las mujeres de esos países y las españolas?

El estilo de la mujer española es sin duda un referente en Europa si hablamos de vestirse para ocasiones especiales. Creo que esto está estrechamente ligado con la tradición y las costumbres, la forma en la que nos vestimos demuestra realmente la importancia que damos a cada momento y a la celebración. Europa intenta recuperar esa esencia que nuestro país aún posee, Europa está al borde de perder los valores y las tradiciones que hicieron diferente a cada país mientas España sigue festejando, celebrando y vistiéndose para ello.

Cuéntenos un poquito más de este “Viaje”; que vamos a poder descubrir en unos días en Madrid Es Moda.

Esta propuesta está inspirada en mis viajes. He vivido más de diez años fuera de España a caballo entre Reino Unido y Francia, donde trabajé como compradora de colecciones de moda de grandes marcas. Dejé Paris para recorrer todo el sudeste asiático en un largo viaje de año y medio que me llevó a descubrir, además de algunos de los rincones más exóticos del planeta, su cultura y patrimonio, las técnicas artesanales más ancestrales y gente de todas las nacionalidades antes de volver a España y crear Pilar Dalbat. A este se unen otros viajes que me han llevado por Europa, América y África y que resultan determinantes a la hora de decidirme a crear en Granada una marca de moda de autor con un marcado carácter internacional, pero apostando por la descentralización. Aunque no se viva en una capital, se puede hacer moda.

Faldas pantalón, pañuelos XL o cáftanes, ¿podríamos decir que esta mujer Dalbat es más todoterreno?

Es una propuesta muy diferente a las anteriores. “El Viaje” es una colección de tránsito en un momento en el que la marca se mueve hacia un nuevo formato de comercialización de nuestras piezas de pasarela. Nuestro público demanda que estén disponibles no solo las piezas pensadas para el “hecho a medida” también buscan un prêt-à-couture de autor y vamos a intentar satisfacerles. Siempre claro está, hablando de pequeñas producciones locales hechas a mano.

¿Cual es el viaje soñado de Pilar Torrecillas en el mundo de la moda de la mano de Pilar Dalbat?

Pues mi viaje soñado es que mi precioso taller crezca, quiero más máquinas de coser, más manos bordando y más gente soñando con un mundo de moda, disfrutando, haciendo colecciones cada vez mejores y viviendo esta maravillosa aventura.