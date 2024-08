El plan de amigas de Sara Carbonero en Almería con el bañador negro con la espalda más bonita

Sara Carbonero sigue disfrutando de sus vacaciones de verano con amigas en Almería, la tierra de su comadre Isabel Jiménez. Isabel Jiménez, ha ejercido de anfitriona para un grupo en el que también se encontraban la cantante Vanesa Martín o Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz e íntima de la presentadora. Unas vacaciones que nos están compartiendo en sus redes sociales, y que nos están inspirando para nuestra maleta de vacaciones, y más si vamos a la playa. Concretamente, las cinco amigas estaban cenando en el Cortijo La Loma, un alojamiento rural de la La Isleta del Moro, uno de los puntos de visita obligada en la zona de Cabo de Gata, un destino más que frecuente para Sara Carbonero e Isabel Jiménez, y hoy nos han dejado un estilismo de lo más playero con un bañador negro de Sara que nos ha enamorado por su escote en la espalda.

Sara Carbonero está compaginando sus vacaciones con un proyecto muy especial que verá la luz en septiembre. "Seguimos creando, seguimos soñando, seguimos creyendo e inventando. Porque el momento es ahora. Con la música como motor y motivo , siempre. Ojalá pronto pueda contaros más", adelantó en sus redes sociales junto a una estrofa de la canción Inoportuna, de Jorge Drexler. "Quien no lo sepa ya, lo aprenderá de prisa. La vida no para, no espera, no avisa". Y mientas espera que llegue septiembre, nos ha dejado estas estampas de lo más veraniegas en la playa para terminar este caluroso mes de julio. Un bañador negro con escote a la espalda que no puede ser más estilizador.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez. @saracarbonero

Una de las tendencias de ropa de baño más elegantes y actuales de la temporada son los bañadores que tienen un escote profundo sobre la espalda. El look respira el mismo aire que las colecciones Chanel Resort de los años 90 y nos atrevemos a decir, y ahora es Sara Carbonero la que lo ha lucido en negro en Almería.