Las noches de verano con amigas para Sara Carbonero son con el mono más bohemio de Zara y las alpargatas de cuña más alta

No hay verano sin alpargatas de cuña muy alta para Sara Carbonero, ni sin escapada a la playa junto a Isabel Jiménez y sus amigas. Sara Carbonero ha puesto rumbo al sur tras pasar unos días muy familiares en su pueblo, Corral de Almaguer. Junto a Isabel Jiménez ha recorrido el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía, y ha disfrutado de una agradable velada. Para Sara Carbonero el perfecto vestido de cada verano es uno de crochet. Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, la periodista nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido previsora y ya se ha hecho con uno nuevo. Pero para esta noche de verano en la playa ha lucido un mono ancho de Zara de lo más bohemio, estampado con escote en pico y la espalda al descubierto. Un mono de esos que podemos comprar en cualquier mercadillo de playa en España.

Un mono bohemio que Sara Carbonero ha combinado con sus alpargatas de cuña más alta, que tampoco faltan nunca en su maleta de vacaciones en verano. Las alpargatas han ocupado un lugar en todos los armarios de todas las mujeres para distintas ocasiones. Ahora no se trata de un calzado que utilizamos con vestidos o vaqueros para todos los días, pues se están empezando a llevar hasta en las bodas, comuniones o bautizos para convertirse en la invitada perfecta. Es más, las asistentes a la Feria de Abril optan en muchas ocasiones por las alpargatas para combinar con sus trajes españoles y de volantes. Pero las de Sara Carbonero son en forma de sandalias con cuña de esparto y ese toque bohemio que tanto representa su estilo.

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

Mono ancho estampado abalorios, de Zara (39,95 euros)

Mono estampado. Zara

Sara Carbonero está compaginando sus vacaciones con un proyecto muy especial que verá la luz en septiembre. "Seguimos creando, seguimos soñando, seguimos creyendo e inventando. Porque el momento es ahora. Con la música como motor y motivo , siempre. Ojalá pronto pueda contaros más", adelantó en sus redes sociales junto a una estrofa de la canción Inoportuna, de Jorge Drexler. "Quien no lo sepa ya, lo aprenderá de prisa. La vida no para, no espera, no avisa".