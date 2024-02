El plumífero a todo color (y de lujo) de Paula Echevarría es perfecto para los días más fríos del invierno en Madrid

Hace unos días nos creíamos ya en primavera, pero la meteorología nos ha devuelto a la realidad. Y es que no puede hacer más frío y más viento en Madrid en los últimos días. Por eso Paula Echevarría, como buena asturiana, sabe perfectamente como vestir en estos días de frío polar, y ha rescatado de su armario este plumífero de lujo de de Versace en azul y rosa que no puede ser más calentito y estiloso. Aunque sea el abrigo que mejor protege del frío, el plumífero no siempre parece encajar bien con los estilismos, al menos con los más formales. Sin embargo, el clásico plumífero corto como este de la actriz, puede ser elegante hasta con vaqueros anchos. Paula Echevarría no se va a separar de este plumífero cortito y rojo que no puede ser más tendencia este invierno 2024. No hay mujer elegante que no tenga un plumas en su armario, y si aún no lo tienes, se lo puedes copiar en versión low cost. La cuestión es dejar de pasar frío en este día gris, frío y lluvioso.

Si hace unas semanas era Belén Estebano laInfanta Elena las que se apuntaban a la tendencia eterna del plumífero para los meses de más frío, ahora es Paula Echevarría desde Madrid la que nos ha recordado que no hay mejor abrigo para los días de frío. Porque aunque es calentito, puede seguir siendo elegante. Quizá estés pensando que los plumíferos tienen un estilo más casual, informal y menos elegante, pero, nada más lejos de la realidad, pues pueden ser usados para todo tipo de ocasiones. Tanto para ir a la oficina como para salir a cenar una noche, los plumíferos se adaptan a todo tipo de looks, sacando el máximo partido. Y el suyo es en un azul pastel, combinado con rosa, que va a ser el color de los próximos meses.

Paula Echevarría con plumas. @pau_eche

Lejos de lo que puedan creer muchos, los abrigos de plumas también pueden ser elegantes. ¿La mejor prueba? Los plumíferos largos que lucen las expertas en moda este invierno, o los crop como le gustan a Paula Echevarría y que este invierno ya están en su armario en todos los colores, estampados y tamaños.