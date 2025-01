La Princesa Leonor enamora en Cádiz con su nuevo uniforme de guardamarina y moño trenzado

A poco más de 24 horas de zarpar en el buque Elcano, la Princesa Leonor sigue con su hoja de ruta en Cádiz. Esta misma mañana, ella y sus compañeros han sido recibidos por el alcalde de la ciudad y han desfilado en formación hasta entrar en el consistorio en una mañana gris y lluviosa, pero perfectos con su uniforme y peinado.

La Princesa Leonor ha llegado con actitud sonriente pese al mal tiempo, y luciendo el uniforme de gala de invierno azul de la Armada, que estrenó en el último Día de la Hispanidad. El atuendo está compuesto por chaqueta en color azul marino, pantalón del mismo color, camisa blanca, guantes blancos y sombrero bicornio con el escudo de la Armada Naval en el centro. Una vez más, la princesa de Asturias se decanta por los pantalones, en vez de la falda midi. Sin maquillar y con el peinado que siempre elije para asistir a este tipo de acto, un moño bajo trenzado, cómodo y muy elegante.

La Princesa Leonor en Cádiz. Gtres

Eso sí, como hemos dicho, no nos referimos a cualquier moño pulido, como el que dicta el protocolo, ya que la Princesa Leonor ha conseguido dar un toque mucho más sofisticado a su look con un acabado trenzado que, por complejo que parezca a simple vista, no es nada difícil de replicar. De hecho, se lo hemos visto en tres ocasiones desde que comenzó su entrenamiento militar.

La agenda de Leonor en Elcano

Los Reyes estarán presentes el próximo sábado cuando zarpe Elcano. Don Felipe y Doña Letizia despedirán a la Princesa de Asturias y a sus compañeros antes de su aventura que los llevará a tierras americanas. El Juan Sebastián Elcano partirá al ritmo de un canto de la Salve Marinera por la coral de la UCA.

Leonor recorrerá América durante seis meses, navegando unas 20.000 millas. Las primeras paradas serán en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, los puertos canarios donde tradicionalmente se hacía escala para poner rumbo hacia América. Tras ello, el Juan Sebastián de Elcano llegará en febrero a Brasil para continuar hacia Chile, donde en marzo cruzará el estrecho de Magallanes para arrancar su aventura en el océano Pacífico.