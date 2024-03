No se puede ser más diva de la moda (y de la vida) que Ángela Molina desfilando para Miu Miu en París a sus 68 años

Cuando pensábamos que ya no nos podía sorprender más la Semana de la Moda de París después de ver a Georgina Rodríguez desfilando, o el lookazo que se ha marcado Penélope Cruz en el desfile de Chanel, llega Miu Miu para sorprendernos con nuestra querida Ángela Molina desfilando . Sí, la eterna musa de Almodóvar, la actriz de los cabellos negro y plata. Esa por la que el tiempo sí pasa pero lo hace sin desmerecerla, con clase y elegancia. Heredera de una saga de artistas, pero que ha conseguido demostrar por méritos propios a lo largo de su carrera que bien merece un puesto en la historia de nuestro cine, algo que se cumplía el hace dos años cuando fue galardona con el “Goya de Honor” por toda su trayectoria. Y además, pese a sus 68 años, no deja de hacer sus colaboraciones con el mundo de la moda. A sus 68 años, la actriz vuelve a dar una lección de estilo y elegancia gracias a este desfile como ya hizo el año pasado como imagen de Zara con una serie de fotografías en blanco y negro que derrochaban estilo. Y de eso, Ángela, sabe un rato.

Pero no solo Zara, También hizo una campaña de Hoss Intropia junto a sus hijas, pero ahora por primera vez se ha subido a la pasarela de la mano de Miu Miu para convertirse en la de las grandes estrellas de su desfile en París. ¿Quieres ver a Ángela Molina desfilando para Miu Miu? En el reels de su cuenta de Instagram lo puedes ver en el minuto minuto 10 con 49 segundos. Un vocabulario de ropa, desde la infancia hasta la adultez. La colección Miu Miu Otoño/Invierno 2024 de Miuccia Prada se inspira en la duración y el alcance de la vida de las personas, sus tipos de ropa que reflejan el desarrollo del carácter, tanto personal como universal. Y ahí no ha faltado Ángela Molina derrochando estilo y clase a sus 68 años. Miu Miu ha dicho adiós al edadismo en una tendencia que hemos visto en muchos otros desfiles a lo largo de esta semana de la moda parisina. La piel ha estado presente como en muchas de las presentaciones de este fin de semana, también pedrería bordada sobre prendas 'casual' como cárdigan y faldas, como en el look de Ángela Molina.

No es la primera vez, eso sí, que Ángela Molina luce diseños de Miu Miu, porque hace un par de años de deslumbró con su estilo en el Festival de Venecia con un vestido de la firma con el que nos enamoró a todos. Ahora lo ha hecho con un estilismo con una chaqueta larga de ante con incrustaciones de brillos, vestido de estilo jersey, con camisa debajo. Un look que refleja esa evolución de la edad que ha querido reflejar la etiqueta para esta colección para la próxima temporada.