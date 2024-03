El look más rompedor de Penélope Cruz con falda de piel (pero con toque coquette) para el desfile de Chanel en París

No hay desfile de Chanel sin Penélope Cruz, eso lo tenemos muy claro. Por eso no podía faltar en esta fría mañana de martes en París para la presentación de la colección Otoño/Invierno 2024 de la 'maison' francesa. Pero lejos de continuar en su línea más clásica, la actriz madrileña nos ha sorprendido a todo con un estilismo mucho más rompedor pero con el toque coquette tan en tendencia en estos momentos. Un desfile de Chanel que sirve como pistoletazo de salida a la última jornada marcada en el calendario oficial de la Semana de la Moda de París, en una jornada con desfile también de Miu Miu y Louis Vuitton. Pero esta mañana de martes ha arrancado con la propuesta para el otoño-invierno de 2024-2025 de la casa liderada por Virginie Viard. Una colección inspirada en Deauville, una localidad francesa situada en la región de la Normandía donde Coco Chanel abrió su primera boutique en 1913, y que no se ha querido perder nuestra Penélope Cruz en primera fila compartiendo 'front row' con Carlota Casiraghi o Naomi Campbell.

La colección se inspira en los archivos de la casa francesa para mantener vivo ese savoir faire que caracteriza sus diseños y de esos amanecer en Deauville, el lugar que sirvió de inspiración a Coco Chanel en sus inicios. Un desfile en el que las grandes pamelas rosas han sido los complementos estrella de la colección, pero nosotras solo nos hemos podido fijar en el look de lo más rompedor de Penélope Cruz. Y es que la actriz madrileña ha optado por lucir una falda de piel con una chaqueta a juego, y le ha dado el toque más 'coquette' tan característico de Chanel con un top amarillo de punto con cuello babero blanco. Además de cinturón amarillo, el mítico bolso 2.55 acolchado y sus sandalias de tacón y plataforma de confianza.

France Fashion Chanel 24/25 Front Row Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

La primera vez que Penélope Cruz fue a un desfile de Chanel era 1999. Aquel mes de octubre Karl Lagerfeld presentaba su colección para la primavera-verano del año 2000 de Chanel en el Carrousel del Louvre, en París, en un desfile de 13 minutos. Su relación de amistad con Karl Lagerfeld trascendió el estatus de genio y musa. Aunque la actriz tuvo que esperar dos décadas hasta ser elegida embajadora de la firma francesa que el diseñador capitaneó, su historia se entrelaza desde hace 20 años en alfombras rojas, galas de premios, sesiones de fotos y películas. En 2023 será una de las anfitrionas de la gala y la exposición del Museo Metropolitano de Nueva York que rinden homenaje al alemán. Y desde entonces, Penélope Cruz le es fiel a Chanel, y a nosotras no nos puede fascinar más esta relación.