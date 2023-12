La última gran bronca entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva por culpa de su familia

Les costó mucho llegar al altar e incluso rompieron un día después de anunciar su compromiso, pero al final supieron superar su profunda crisis, dejar a un lado la opinión de terceras personas y retomar sus planes de boda. El 8 de julio se juraron amor eterno ante 400 invitados en una boda muy mediática, aunque las diferencias entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva no han terminado. Toda relación conlleva momentos de tensión, la convivencia no es sencilla, especialmente ahora que llegan fechas tan señaladas en el calendario como es la Navidad. Y este ha sido uno de los motivos que les ha llevado a mantener fuertes discusiones, como así ha declarado ella en conversación con la revista ‘Hola’. No llegan a un acuerdo sobre la forma de complacer a sus respectivas familias en los días claves de estas fiestas, lo que les ha llevado a una bronca en la que poner las cartas sobre la mesa, pues ninguno quiere ceder.

Para la marquesa de Griñón las Navidades son unas fechas muy importantes, pues su madre, Isabel Preysler, siempre le ha dado una especial relevancia. De hecho, los preparativos son uno de los contenidos estrella de la docuserie que ha grabado para Disney+, ‘Isabel Preysler: mi Navidad’. Una cita señalada con gran cariño en el calendario para el popular clan, que este año podría perder a uno de sus miembros más destacados en la mesa. Así lo ha confesado la propia Tamara Falcó, que vive su primera Navidad como mujer casada. Los planes se le han trastocado y no podrá hacer como anteriores ocasiones, lo que ha tensado su relación con su marido: “Discutimos por un montón de cosas, como dónde vamos a pasar las fiestas. Yo digo que las pasemos con mi familia e Íñigo dice que no, que un año con la mía y otro con la suya”, declara a la citada revista.

Tamara Falcó comprende que las circunstancias en su hogar han cambiado. Está casada, tiene su propio nidito de amor y en estas fechas debe decidir si corresponder a su esposo o cumplir con su familia, como es tradición: “Su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena. Hemos decidido que este 24 me toca a mí”, reconoce a ‘Hola’, para después en el plató de ‘El Hormiguero’ añadir que también ha conseguido convencer a Íñigo para que la Nochevieja tenga lugar con los suyos: “Pasaremos los dos días con mi familia. El año que viene ya tocará con los Onieva”.

Eso sí, el año será otro cantar y momento de nuevas negociaciones, porque la colaboradora del espacio de Antena 3 no está dispuesta a renunciar a pasar tan señaladas fechas con sus seres queridos, como así ha sucedido durante toda su vida sin excepción: “Siempre he supuesto que las Navidades las iba a pasar yo con mi familia y resulta que ahora tengo que compartir. Que la familia de Íñigo para mí es mi familia también, pero tienes que decidir. Este año la celebramos con la mía”, sentencia Tamara Falcó feliz por haber ganado esta primera batalla. Unas celebraciones que tendrán a Miami como telón de fondo, como así reconocía Isabel Preysler: “Estaremos todos juntos en Miami, es lo que a mí más me gusta. Pero claro, ahora Tamara está casada y el año que viene pues igual tiene que pasarlas con la familia de Íñigo”, reconocía la socialité, que se apena de tener que renunciar a su hija en momentos tan señalados.