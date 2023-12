Isabel Preysler, indignada con Alessandro Lequio por llamarla "momia"

El inesperado menosprecio de Alessandro Lequio a Isabel Preysler desde el plató de “Vamos a ver” ha indignado a la celebrity. El italiano, tras presenciar el programa protagonizado por ella en un canal de televisión, comentó que "la vi como una momia".

Isabel se enteró de tal desprecio gracias a la llamada de una amiga y, dicen, se agarró un enfado tremendo.

Y más cuando le contaron que el ex de Ana Obregón añadió que "ya no tiene el brillo que le daba el Nobe", refiriéndose a la ruptura con Mario Vargas Llosa. Preysler es una mujer muy discreta, que nunca ofende a nadie. Por eso no comprende la actitud de Alessandro… con el que, según parece, nunca ha mantenido la menor relación.

Alessandro Lequio Vamos a ver

Pero Lequio lleva una temporada en la que no deja títere con cabeza, su última "andanada" fue contra Bárbara Rey y su hijo Ángel, de los que dijo que le dan asco por lo que hicieron en el pasado, cuando el segundo fotografió a escondidas a su madre con el rey don Juan Carlos para luego chantajearle con el fin de sacarle grandes sumas de dinero.