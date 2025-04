Quedan 18 días para la Feria de Abril y nosotras solo necesitamos la blusa de lunares de Carmen Lomana en Málaga

Cómo vestir esta Semana Santa. Una de las cuestiones que nos hemos planteado en los últimos días con la intención de escoger los atuendos más adecuados o elegantes sin saber dónde buscar o por dónde comenzar. Sin embargo, tanto las celebridades como las influencers nos han abierto el camino con ideas innovadoras, sofisticadas y repletas de mucha, mucha y mucha tendencia. Desde Manuela Villena con un dos piezas hasta Rocío Osorno con una multitud de vestidos bohemios o conjuntos perfectos para la ocasión. Ahora bien, este Jueves Santo Carmen Lomana se ha vuelto a convertir en la mujer más sabia de la moda con un look perfecto para este Viernes Santo, también.

Era difícil hacer una buena maleta de Semana Santa dado al cambio de las temperaturas. No obstante, Carmen Lomana ha logrado con éxito esta misión casi imposible llevándose los esenciales más sofisticados, pero sin olvidarse de las tendencias de primavera-verano 2025. Una de estas se centra en el estampado de lunares que, además de ser todo un clásico que no desentona en ningún sitio, ahora mismo nos sienta fenomenal teniendo en cuenta que solamente faltan 18 días para la Feria de Abril 2025. Esta vez no estamos hablando de vestidos bohemios o de flores ni tampoco de trajes de dos piezas, sino de la blusa de lunares más chic que todos nosotros diríamos con los ojos cerrados que es propia de la periodista.

La blusa de lunares de Carmen Lomana en Málaga es perfecta para la Feria de Abril

Todos nosotros estábamos esperando el look de Carmen Lomana para una tarde de procesiones en Málaga. Si Tana Rivera optó por un estilismo de la firma española The IQ Collection o Sofía Palazuelo por la capa más tendencia para protegerse del frío, la celebridad no tuvo ninguna duda de que esta blusa de lunares era la opción más sensata. Se trata de un diseño en beige de polka dot en distintos tamaños a contraste en negro que luce un cuello alto con volante, de la misma manera que el bajo, y con semitransparencias. Lo firma la maison francesa Chanel, una a que más recurre Carmen Lomana.

Ha combinado esta pieza con pantalones de vestir de pernera ancha en negro (todo un esencial que nos soluciona cualquier outfit), así como con chaqueta al tono sin solapas y con terminaciones de efecto borreguito. Para completar el look ha escogido joyería con acabado en plata.

Carmen Lomana en una procesión en Málaga. @carmen_lomana

A estas alturas, tenemos confirmado que el estampado de lunares es uno de los favoritos de Carmen Lomana, puesto que no es la primera vez que recurre a este en las últimas semanas. Cómo se nota que la Feria de Abril 2025 está en la esquina.