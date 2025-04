Carmen Lomana ya se prepara para la Feria de Abril con el conjunto de punto con brillos más festivo

Carmen Lomana presenta sus memorias esta tarde en Marbella, pero antes de eso nos ha dejado sus trucos de belleza que no pueden faltar en su maleta para la Feria de Abril 2025. En los últimos días Carmen Lomana nos ha dejado una serie de inspiración sobre cómo triunfar en el 'pescaíto' de la Feria de Abril de este 2025. Y nosotras nos sentimos con la obligación moral de analizar cada uno de estos estilismos que no pueden ser más acertados para la ocasión, y ahora de un look abrigado pero elegante para la lluvia y la bajada de temperaturas que vamos a tener esta Semana Santa. Porque eso de "para presumir, hay que sufrir", ya está pasado de moda, nunca mejor dicho.

Carmen también es imperfecta como todas, aunque no lo parezca. Pero nada que no pueda arreglar en un minuto y con un producto que solo cuesta 6 euros, y sin necesidad de pasar por peluquería, que no va a faltar en su maleta para la Feria de Abril 2025. Con estas cartas sobre la mesa, ha llegado el momento de hablar en profundidad del spray de canas más vendido, el Magic Retouch de L'Oréal Paris. Se trata de uno de los pioneros en esto de los retocadores de raíces (existen otros formatos) y este es el que ha conquistado a Carmen Lomana para lucir una rubia melena perfecta.

El look de Carmen Lomana con conjunto de punto

Unos productos de belleza que Carmen Lomana nos ha contado que meterá en su maleta para la Feria de Abril, mientras nosotras nos fijábamos en su conjunto de punto y lurex más cómodo y glamuroso. Suaves, cálidos y muy cómodos, los pantalones de punto son la tendencia más conveniente de la primavera, así lo han confirmado las pasarelas de Stella McCartney, Loewe o Chanel. He aquí cómo combinarlos como ha hecho Carmen Lomana con un jersey a juego y un cinturón para estilizar aún más.

Una expresión del lujo discreto en clave desenfadada, los pantalones de punto son tan prácticos como los leggings, pero más favorecedores en su ajuste. Además de muy cálidos gracias al tejido con el que están confeccionados, que va desde la lana hasta el cashmere.