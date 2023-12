Todas las chicas más estilosas de Madrid querrán llevar el pantalón vaquero de Laura Matamoros con chaqueta y bailarinas este invierno

Entre tantos looksnavideños llenos de vestidos de brillos, jerséis de lana dorados o conjuntos de pantalón de traje y chaqueta en color rojo, los días laborales no sabemos qué ponernos, pues muchos de nosotros tenemos que ir a la oficina y en estas fechas tan señaladas siempre nos sale vestir un poco más elegantes y glamurosas. En este sentido, podemos apostar por los jerséis joya, una pieza de fondo de armario que no deja de ser un básico pero que, con ese detalle de las joyas, lo convertimos en un jersey apto para ocasiones más especiales. ¿Qué prendas elegantes y versátiles podemos llevar en estas fechas? No hay que olvidar del clásico abrigo de paño, como este abrigo de paño negro de Amelia Bono que combinaba con un look muy básico pero cuyo toque final reside en el bolso, uno pequeño en tejido de ante en morado que podemos llevar tanto para el día a día como para una fiesta de noche con amigas. En este sentido, los pantalones que más favorecen y que todas tenemos en nuestro armario son, sin lugar a dudas, los pantalones vaqueros. En tiendas podemos encontrarlos en un sinfín de diseños, desde el clásico pitillo hasta los pantalones cargo que tan en tendencia están. Laura Matamoros, como buena amante de la moda, se ha hecho con unos pantalones vaqueros diferentes y muy favorecedores gracias al volante acampanado en el bajo, lo que permite estilizar la figura. Este pantalón ha dejado boquiabiertas a todas las chicas más estilosas de Madrid, y es que son tan elegantes y versátiles que lo querremos usar siempre.

Cuando no sabemos qué ponernos, la prenda a la que más recurrimos es el pantalón vaquero. Ya sea porque todas los tenemos en el armario o porque admite un sinfín de ocasiones, pues podemos llevarlo tanto para el día a día con unas zapatillas blancas y un jersey de lana de cuello vuelto como para ocasiones más especiales añadiendo unas botas de tacón y terminadas en punta, un body de brillos y un abrigo de pelo negro. Además, si eres una gran amante de los pantalones en este tejido, no solo tendrás el clásico pantalón recto, sino que tendrás otros modelos, como los pantalones de campana, los tipo 'flare' o los míticos 'wide leg' de pernera ancha. Sin embargo, puede que no tengas los pantalones más favorecedores que nos enseñaba en el día de ayer Laura Matamoros cuyo detalle reside en el bajo, un maxi volante que lo hace campana y que podemos llevar tanto con calzado de tacón como con bailarinas y una chaqueta para hacerlo un poco más elegante. Sin más, se trata de un acierto absoluto el de Laura Matamoros para estas navidades en familia.

Vaqueros acampanados, de Maje (235 euros)

Vaqueros acampanados Maje

Unos pantalones vaqueros muy versátiles, cómodos y elegantes que combina con cualquier prenda y podemos llevar en todas las épocas del año.