La bailarinas joya de Zara y Mango que no dejamos de ver a las chicas más clásicas por las calles de nuestra ciudad

La nueva colección de otoño e invierno ya ha llegado a nuestras tiendas favoritas como Zara y Mango y es ahora cuando podemos saber qué prendas serán tendencia durante los meses más gélidos del año, ya que son las que más estamos viendo en los escaparates de las grandes ciudades o en nuestras influencers de referencia como Rocío Osorno o María Pombo. Tras el verano, dejamos atrás las prendas de crochet, los mini vestidos de corte ‘cut out’, como el vestido blanco de Alba Díaz, una prenda muy socorrida y perfecta para una noche de fiesta en verano, así como los tacones y las sandalias, como las sandalias de tirasmuy minimalistas que no hemos dejado de usar para todo tipo de ocasiones. Por ello, con la nueva colección de otoño e invierno, hemos confirmado cuáles serán los distintos tipos de calzado que serán tendencia en estos meses, entre los que destacan las bailarinas, y no las sencillas y clásicas de lazo, sino que las veremos con tachuelas, con detalles joya y, como era de esperar, el negro será el color predilecto.

Esta temporada son muchos los distintos calzados que se harán un hueco en nuestro armario. Si bien es cierto que las botas de estilo cowboy seguirán siendo el calzado estrella, como estas botas cowboy de Rocío Osorno que combinó con un vestido mini de estampado floral y un chaleco, siendo este un look de lo más sencillo y versátil para el día a día, para las chicas más arriesgadas, las botas de tacón muy altas como las que usábamos en la década de los 2000 estarán muy en tendencia. Sin embargo, las botas no serán el único calzado que no dejaremos de usar durante los meses de otoño e invierno, pues las bailarinas tipo Mary Jane se han convertido en un imprescindible en el armario de las chicas con estilo más clásico, como las Mary Jane blancas de María Fernández-Rubíes, quien opta siempre por prendas atemporales, apostando por el ‘armario cápsula’. Esta vez, veremos bailarinas tipo joya, una opción muy elegante y sofisticada que podemos usar tanto para el día a día, escogiendo prendas más sencillas en tonos neutros, como para ocasiones especiales, optando por unos pantalones de pinza y una camisa romántica en blanco o un color neutro. Sin más, te enseñamos las bailarinas joya que puedes encontrar actualmente en tiendas de Zara y Mango.

Zapato plano destalonado tachas, de Zara (35,95€)

Mocasín flecos tachas, de Zara kids (29,95€)

Bailarina puntera tachas, de Zara Kids (29,95€)

Bailarina botón joya, de Mango (39,99 €)

Zapato tacón brillante, de Mango (59,99 €)

Bailarina strass, de Mango (49,99 €)

Estas son las bailarinas joya, diferentes y muy originales con las que arrasar este otoño e invierno.