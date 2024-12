Radiografía de los zapatos que más llevaremos en este 2025

Los distintos calzados se someten al examen definitivo con el objetivo de conocer si sobrevivirán al cambio de año. Llegados a estas alturas, es el momento de conocer todas las tendencias en calzados en 2025, en el que entrarán o saldrán los modelos que darán juego a todos nuestros estilismos de invierno. Durante estos meses hemos convivido con un sinfín de tendencias que vienen directamente dictadas por los grandes directores creativos de las pasarelas de moda. No cabe duda de que varias prendas de vestir (como los abrigos peluche o los vaqueros anchos) han sido algunos de los protagonistas que han acaparado nuestros looks diarios, otorgándonos la posibilidad de convertirnos en grandes editoras de moda. No obstante, el calzado ha sido uno de los grandes temas de conversación en el sector desde enero hasta diciembre. La razón de ello es sencilla, ya que las grandes nuevas modas o el regreso de anteriores se han visto en tipologías de zapatos, botas o deportivas. Primero, los diseños más extravagantes sobre las pasarelas y después adaptados a la normalidad de nuestro día a día.

Como cada año, hemos analizado todos los calzados que más se han llevado este 2024 y que seguiremos viendo durante el año que viene. No es de extrañar que las bailarinas sean una de las alternativas que estén in en 2025, puesto que se trata de una de las más versátiles y con mayores posibilidades a la hora de combinar. Tampoco nos vamos a desvincular de las botas en todos sus estilos, un esencial de invierno que sí o sí debes tener en tu zapatero a modo de salvavidas para cualquier ocasión. O, los mocasines clásicos, que están siendo el zapato favorito de las mujeres clásicas para utilizar tanto en el mundo laboral como para otros lugares formales o no. Asimismo, al cambiar de año, también implica una modificación en esta lista de tendencias en calzado, a la que se añadirán otros modelos con un punto nostálgico. Hablamos de botas deportivas, zapatos de plataforma XXL o aquellos protagonizados por el estampado animal. Es decir, una serie de diseños que no pueden llegar a nuestras vidas en un mejor momento, como son las próximas rebajas de enero 2025 (donde los conseguiremos con descuentazos).

Mocasines

Mocasines. @camilacisnerosg

Parecen que los mocasines van y vuelven de nuestras vidas en un abrir y cerrar de ojos. Pero, lo cierto es que se trata de uno de los modelos más clásicos, así como versátiles, que siempre deben estar en cualquier fondo de armario para cualquier emergencia estilística. Sí que es cierto que han estado destinados a un campo más formal o ejecutivo. No obstante, a lo largo de este 2024 los hemos visto en otros ámbitos más cañeros o rompedores, actuando como los grandes protagonistas de los estilismos. Es más, en las colecciones de otoño-invierno 2024/2025 de Loewe o Miu Miu, nos dejaron ver el boom que tendría esta tendencia en calzados.

Zapatos con plataforma XXL

Zapatos con plataforma. @blancamiro

¿Recuerdas la fiebre de los zapatos con plataforma XXL en tu adolescencia? Pues no sabemos si te alegrarás u horrorizarás, pero se confirma que se convierten en uno de los más deseados del año que viene. En parte, el minimalismo se romperá con la llegada de la doble suela en todo tipo de zapatos:botas de caña alta, botines, zapatillas deportivas o mocasines. Aunque se trate de una estética hecha para las editoras de moda más extravagantes o atrevidas, también se pueden llevar de una manera más sutil a través de un look más clásico o completado de básicos neutros. Balenciaga o Alexander McQueen fueron unas de las marcas de lujo que más las defendieron en la pasada pasarela.

Zapatos de estampado animal

Zapatos de estampado animal. @sofiamcohelo.

Los zapatos de estampado animal también se incorporan a la lista del año que viene. No nos extraña teniendo en cuenta de que estamos refiriéndonos a uno de los prints más vistos, tanto en desfiles como en street style, de todos estos meses. Dado el éxito en las chaquetas, pantalones o vestidos, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que también tendrán momentos icónicos próximamente. Es más, nos recuerdan a la época del 2015, cuando las zapatillas deportivas de leopardo se convirtieron en el calzado más cool de cualquier editora de moda. Ahora, marcas como Roberto Cavalli, se ponen nostálgicos recuperando esta moda tan saciada.

Bailarinas

Bailarinas. @claudiaparrast

De nuevo, nos reencontraremos con las bailarinas. Claramente, la amistad más fuerte que sacamos de este 2024. No se trata de una novedad, pero sí una tranquilidad el hecho de saber que seguirán en nuestros estilismos de invierno. Porque nos facilitan las combinaciones, nos otorgan comodidad y siempre quedan bien con un sinfín de posibilidades. Las veremos en todas las versiones: desde el estilo balletcore hasta las más básicas de efecto terciopelo, pasando por el momento tachuelas. Todas serán válidas, según las últimas colecciones de Coperni o Givenchy (entre otras).

Botas de tacón deportivas

Botas de tacón deportivas. @emilisindlev

Si eres una clara amante de la década de los 2000, te encantará saber esta tendencia en calzado. Y es que, las botas al estilo más deportivo regresan a nuestro fondo de armario con todas las fuerzas. Esta vez, no nos quedaremos con las planas, tal y como hacíamos en esta década, sino que le añadiremos el plus del tacón para favorecer todavía más nuestras piernas. Las editoras de moda comenzaron a llevar las conocidas botas de boxeo en los looks de invitada a la Semana de la Moda durante el verano. Sin embargo, en la actualidad han evolucionado hasta convertirse las botas de tacón deportivas como las más deseadas.

Botines de tacón al estilo mule

Botines de tacón al estilo mule. @greceghanem

A lo largo de este verano hemos llevado hasta la saciedad los zapatos mules con distintas vestimentas, porque son una alternativa versátil, así como fashionable. Ahora, no los dejaremos de lado, pero para evitar al máximo las bajas temperaturas, los veremos a modo de botín de tacón. Y, sobre todo, acabados en punta cuadrada para ofrecer más distinción a nuestra estética. Se trata de una nueva tendencia que se está comenzando a ver, sobre todo, entre las preferencias de las mujeres 50+, y no está dejando indiferente a nadie.

Zapatillas deportivas con muelles

Zapatillas deportivas con muelles. @marinamcerezo

No podíamos dejar atrás las tendencias en zapatillas deportivas. Seguiremos viendo los modelos clásicos que siempre funcionan (como las Adidas Samba o las New Balance 530), pero entrarán a la familia las zapatillas deportivas con muelles. Además de ser de lo más cómodas, también tienen la función de ofrecer personalidad a cualquiera de los estilismos que tengas pensado, ya sea sport o no. Sobre todo, debemos poner cierta atención al modelo Nike Shox TL, uno de los más vistos.

La lista de propósitos de 2025 no será la única que llegue a nuestras vidas durante los primeros días de enero, sino que también esta serie de tendencias en zapatos que tienen la intención de ser un must have en todos los sentidos, así como estilismos.