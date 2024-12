12 zapatos planos cómodos, pero fashionables, con los que no tener dolor de pies en tu cena de empresa

Asistir a la cena de empresa con zapatos o sandalias de tacón se ha quedado en el olvido. Esta norma no escrita (o más bien una obligación que nosotras mismas nos autoexigimos) ha expandido sus límites, dejando lugar a otros modelos con capacidad de estilizarnos las piernas junto con un toque fashionista. Lo cierto es que en estos momentos lo que más nos preocupa es pasárnoslo bien sin preocuparnos del dolor de pies. Eso sí, apostar por el calzado plano en esta categoría de acontecimientos no quiere decir que nos dejemos el glamur en casa. En esta temporada otoño-invierno 2024/25 las tendencias se han encargado de otorgar sofisticación a todo tipo de modelos para convertirse en el ítem estrella de todos los estilismos. Sobre todo, ponemos cierta atención a los zapatos planos que más se están llevando en estos momentos, como las bailarinas, los mocasines o los zapatos destalonados. Cada uno de estos ha salido de su zona de confort, dejando un poco de lado las calles para deleitar en los eventos de relevancia. No cabe duda de que las cenas de empresa son uno de ellos. Una de nuestras primeras preocupaciones se basa en encontrar los vestidos de invitada comodín con los que te sientas favorecida, pero también cómoda. Y es que, en muchas ocasiones, nos olvidamos el calzado como un detalle imprescindible en nuestra estética.

Estamos seguras de que, si estás leyendo este artículo, significa que tú también estás agobiada por no encontrar los zapatos planos perfectos para las cenas de empresa. Aquellos que, además de brindarnos confort absoluto, también nos consiguen el efecto 'piernas infinitas'. No debemos preocuparnos más de la cuenta, puesto que las marcas españolas están muy bien enteradas de todas las tendencias en calzado, por lo que se han ocupado por lanzar los zapatos planos más cómodos, pero fashionistas, con los que no tener dolor de pies (y aguarnos la fiesta). Una vez más, te facilitamos el trabajo con esta selección de diseños que merecen la pena invertir (y que seguirás llevando en 2025).

Bailarinas con brillo. Zara

Una de las opciones más acertadas son unas buenas bailarinas con brillo, puesto que combina la comodidad con el glamur en su totalidad. Combina con cualquier look de invitada, así como también da juego en otras ocasiones de este calibre o más casuales.

Bailarinas de efecto charol, de Mango (36 euros)

Bailarinas de efecto charol. Mango

Si eres del team más clásico, no te desentonarán las bailarinas de efecto charol en el color de la temporada, burdeos. Te ayudarán a poner toda la atención en la vestimenta, causando el mayor protagonismo en esta.

Zapatos destalonados de estampado animal, de Bershka (26 euros)

Zapatos destalonados de estampado animal. Bershka

No podíamos hacer esta selección sin hablar del estampado animal. Sin ninguna duda, es uno de los prints más llevados de esta temporada, por lo que es totalmente adecuado para los momentos de fiesta. Estos zapatos destalonados de Bershka son perfectos para combinar con estilismos monocromáticos.

Zapatos destalonados en blanco, de Zara Home (50 euros)

Zapatos destalonados en blanco. Zara Home

Para las mujeres sofisticadas, hemos encontrado estos zapatos destalonados en blanco en Zara Home. Si no te da tiempo a cambiarte después del trabajo, este calzado es la alternativa definitiva que no desentonará ni en la oficina ni en la cena de empresa.

Zapatos destalonados con hebilla, de Parfois (26 euros)

Zapatos destalonados con hebilla. Parfois

Siguiendo con el estilo ejecutivo, también tenemos un modelo similar al anterior en negro en Parfois. El toque distintivo son los detalles de las hebillas que tan de moda están ahora mismo en todo tipo de calzados, accesorios y prendas de vestir.

Zapatos planos con hebilla joya, de Sfera (25 euros)

Zapatos planos con hebilla joya. Sfera

¿Amante del estilo de Carrie Bradshaw? Los zapatos planos con hebilla joya de Sfera son el modelo perfecto para las mujeres que más saben de moda. Al puro estilo del icónico modelo de Manolo Blahnik, hemos dado con la opción más económica.

Bailarinas con frunces, de Ulanka (30 euros)

Bailarinas con frunces. Ulanka

Si eres una gran aclamada de las bailarinas, pero tienes de todos los tipos y te faltan las más distintivas, hemos encontrado las más en tendencia en Ulanka. Protagonizadas con un frunce en la zona del empeine que dan mucha personalidad a tus looksde empresa.

Zapatos planos dorados, de Gioseppo (50 euros)

Zapatos planos dorados. Gioseppo

Las mujeres de 50 años adorarán este opción de Gioseppo. Además de ser un zapato plano totalmente cómodo, tiene un diseño que nunca pasa de moda y es combinable con un sinfín de propuestas estilísticas.

Zapatos planos con brillo, de Alma en Pena (140 euros)

Zapatos planos con brillo. Alma en Pena

Esta preferencia va destinada a las mujeres más atrevidas. Alma en Pena ha lanzado uno de los zapatos planos con brillos más extravagantes de la temporada, que prometen no pasar nada por desapercibidos durante la velada.

Mocasines planos, de Latouche (89 euros)

Mocasines planos. Latouche

¿Quién ha dicho que los mocasines no son aptos para fiestas? También se tratan de un calzado todoterreno que, según cómo los combines, resultará ser la joya de la corona.

Mocasines con tachuelas, de Stradivarius (50 euros)

Mocasines con tachuelas. Stradivarius

No obstante, si eres más maximalista, tienes esta opción de Stradivarius. Este diseño brilla por el decorado de las tachuelas en todo el calzado. Además de elevar tu look de cena de empresa, también destaca en otras vestimentas más básicas.

Zapatos planos metalizados, de Castañer (225 euros)

Zapatos planos metalizado. Castañer

Otro modelo más destacable son estos zapatos planos metalizados de Castañer, perfectos para llevarlos con vestidos de invitada, faldas o shorts mini o midi para que se lleven todas las miradas.

La cuenta atrás para tu cena de empresa se está agotando. Encuentra el par de calzado que más combine con tu look de invitada para convertirte en la empleada con mejor gusto del mes.