Victoria Federica se ha comprado los mocasines favoritos de Letizia por menos de 30 euros

Sabemos cuál es el calzado todoterreno de Victoria Federica. En los últimos días, la monarca nos ha hecho partícipes de su viaje a Suiza junto con la marca de relojes Hulbot, en el que nos ha mostrado todos los estilismos que ha metido en su maleta. No cabe duda de que uno de los más virales, así como revolucionarios, ha sido el vestido de tweed de Self Portrait que cuesta más de 600 euros. Un modelo que ha servido a modo de inspiración para todos los looksde Navidad, tanto de anfitrionas como de invitadas. No obstante, tampoco se ha olvidado su faceta más casual con el estilismo de confianza del que nunca se separa, porque estamos hablando de prendas básicas de fondo de armario que nunca pasan de moda. Se trata de la camisa eterna que ha tomado prestado del vestidor de la Infanta Elena combinada con los vaqueros anchos más cómodos que favorecen a todas las mujeres de todas las edades. Hace cuestión de días ya hablamos de esta propuesta estilística de Victoria Federica, pero ahora nos ha mostrado el calzado estrella con el que combinó esta vestimenta infalible. Y todo tiene que ver con un modelo que han llevado nuestros padres hasta la saciedad.

A lo largo de esta temporada hemos observado que el calzado ha sido el toque estrella de todos los estilismos, tomando el claro protagonismo. Hablamos de las bailarinas de terciopelo, de las botas moteras o las botas UGG. En este caso, Victoria Federica ha recalcado que los mocasines están siendo la alternativa más acertada para siempre ir en tendencia a cualquier ocasión. Porque este modelo ya no se rige por el estilo clásico o sofisticado únicamente, sino que también ha pasado al fondo de armario de las mujeres más cañeras o rompedoras. Es decir, son versátiles, así como se adaptan a cualquier vestimenta. En el caso de la royal, ha escogido un diseño básico al estilo dadcore en negro, alejándose de los detalles extravagantes (como las hebillas o las plataformas). Asimismo, recordemos que la Reina Letizia también es una clara amante de los mocasines, por lo que estamos seguras de que ha inspirado a la monarca a la hora de hacerse con este par. Y hemos encontrado un modelo similar en Zara por menos de 30 euros con el que podrás replicar este estilismo de Victoria Federica.

Victoria Federica. @vicmabor

Mocasín en negro, de Zara (29,95 euros)

Mocasín en negro. Zara

Victoria Federica se suma a los mocasines clásicos de esta temporada

Victoria Federicase ha olvidado de las Adidas Samba de confianza para presentarnos su nuevo calzado favorito: los mocasines. Está siendo la tendencia por excelencia de las editoras de moda durante la temporada más friolera que combina desde con vaqueros rectos hasta con faldas mini. Eso sí, uno de los toques favoritos de las que más saben de moda es combinarlos con calcetines llamativos a través de colores o texturas. Sin ninguna duda, los de tonalidades rojizas están siendo el must have de estos meses, pero Victoria Federica ha preferido utilizar los clásicos en negros que también sientan bien.

Son perfectos para todas nuestras citas de diciembre, ya utilicemos vestidos de invitada o los trajes de efecto tipazo que las mujeres de 50+ ya están llevando para esta Navidad.