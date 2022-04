Looks de inspiración invitada que nos dejan las celebrities e influencers en el desfile de Pronovias

La Barcelona Bridal Fashion Week es sin duda la cita más importante del mundo nupcial, y por ello no solo las futuras novias acuden hasta la Ciudad Condal para conocer de primera mano las propuestas de la nueva temporada, si no que muchas amantes de la moda en general tampoco quieren perderse la cita, como ha sido el caso de Victoria Federica o de Carmen Lomana.

Y es que no debemos olvidar que muchas marcas de novias no solos ofrecen diseños para pasar por el altar, si no que el mundo invitadas o incluso fiestas de alfombra roja son otros de los sectores que hace tiempo vienen pisando, y en nuestra opinión con bastante éxito.

Pero si tenemos que hablar de una firma que representa mejor que nada la importancia y el éxito que ha alcanzado este sector esa es sin duda Pronovias. Y es que el conglomerado ha conseguido convertirse en el Zara de las novias, que ofrece desde diseños prêt-à-porter a creaciones a medida que bien podrían merecerse el título de Alta Costura.

La marca catalana ha vestido en su gran día a cantidad de celebrities, quienes no han dudado en apoyar a la firma en su último desfile con motivo de la presentación de su colección para el 2023. Y es gracias a su photocall que hemos visto cantidad de looks que son toda la inspiración que necesitamos para nuestros próximos eventos de invitada. Te dejamos nuestras favoritas:

La influencer Natalia Cebrián

La influencer Natalia Cebrián en el photocall del desfile de Pronovias FOTO: GAA GTRES

La colaboradora y mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales

Irene Rosales en el desfile de Pronovias FOTO: GAA GTRES

La actriz Macarena Gómez

Macarena Gómez en el desfile de Pronovias FOTO: GAA GTRES

La influencer y diseñadora Alex Riviere

Alex Riviere en el desfile de Pronovias FOTO: GAA GTRES

La influencer Silvia Zamora, más conocida como Lady Addict

Silvia Zamora en el desfile de Pronovias FOTO: GAA GTRES

La diseñadora de Marchesa, Georgina Chapman

Georgina Chapman FOTO: GAA GTRES

La periodista Lucía Villalón y su pareja el futbolista Gonzalo Melero

Lucía Villalón y Gonzalo Melero FOTO: GAA GTRES

El empresario Enrique Solís y la modelo Alejandra Domínguez