Victoria Federica se despide de la Feria de Abril (por todo lo alto) con el traje de flamenca rojo más en tendencia de la temporada

Ya no huele a Feria amigas. Sí, esta semana ha pasado volando y la Feria de Abril ya ha apagado sus luces en Sevilla después de una intensa semana donde todas las celebrities e influencers patrias se han querido pasar por el real para maravillarnos con sus estilismos. Y entre ellas, cómo no, Victoria Federica que es la estrella del momento de todas las fiestas y desfiles en España. Por eso la royal también nos ha dejado grandes looks para recordar de esta Feria de Abril 2022. Desde el vestido de lunares de seda de Mango con el que disfrutó del ‘pescaíto’, hasta los dos trajes de flamenca en azul y rojo de la firma Notelodigo y por último un traje de amazona estilo rondeño, con sombrero calañés.

Y para despedirse de la Feria de Abril, Victoria Federica ha querido recuperar esta preciosa fotografía con su vestido rojo que es la tendencia de este año en moda flamenca según los expertos. Volver a los orígenes, al color rojo, para una Feria que volvía tras el parón por el coronavirus.

Un vestido de flamenca de la firma Notelodigo que Victoria Federica estrenó el pasado lunes para disfrutar de la Feria con sus amigas, en una caseta, paseó en coche de caballos y también fue a los toros. Todo con esta maravilla de vestido de gasa rojo con lunares rojos y mantoncillo.