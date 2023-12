De la Reina Sofía a la Infanta Cristina, los looks más clásicos de madre e hija para una comida de Navidad muy especial

Una comida madre e hija, así hemos podido ver a la Reina Sofía y la Infanta Cristina comiendo en un restaurante de Madrid este martes gracias a las imágenes exclusivas del programa 'Y ahora Sonsoles'. Ahí le han acompañado su hija doña Cristina y su hermana Irene de Grecia, con ausencia de doña Elena. Después de ver sus looks en la comida de celebración del cumpleaños de la Infanta Elena, o el look con pitillos de la Reina Letizia en su vuelta a la televisión por una buena causa, ahora nos fijamos en el look de la Reina Sofía y la Infanta Cristina, unos estilismos de madre e hija que tanto lo podemos copiar para la comida de Año Nuevo o para el Día de Reyes en familia.

Tal y como han mostrado en exclusiva en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, la Infanta Cristina y la Reina Sofía han ido a comer juntas a un restaurante ubicado en un restaurante ubicado en El Pardo, muy cerca de Zarzuela. La Reina Sofía ha vuelto a mostrar sus collares de la suerte con un estilismo de lo más elegante y muy acorde a su estilo, del que nos ha enamorado el abrigo verde de terciopelo que seguro que le quieren copiar nuestras abuelas el día de Reyes.

Mientras que la Infanta Cristina ha optado por el eterno jersey de rayas que aman las chicas con más estilo de París y que ella ha querido combinar con un abrigo de paño.