La Reina Letizia vuelve a la televisión con los pantalones pitillo elegantes que todas tenemos en el armario

Aunque no esperábamos ver a la Reina Letizia hasta el día de Reyes en las tradicional Pascua Militar, nos acaba de sorprender como ya hizo en la firma de la novela de Sonsoles Ónega o en el cumpleaños de la Infanta Elena. Y es que la Reina Letizia ha vuelto a la televisión por un motivo muy concreto. Diecisiete años después de que Juan Luis Cano y Guillermo Fresser pusieran el broche a su etapa en Gomaespuma, se han reunido en un especial bautizado Gomaespuma, el reencuentro y producido en colaboración con Globomedia y han contado por sorpresa con la aparición estelar de la Reina Letizia. Su Majestad volverá a ponerse delante de las pantallas el 6 de enero de 2024. Y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look después que nos dejaran este avance en redes sociales.

"Quién me iba a decir a mí que, después de estos años, en los que yo tenía 13 o 14 años, y que escuchaba a escondidas de madrugada el programa de Gomaespuma...", comienza diciendo con una sonrisa de oreja a oreja y tono nostálgico doña Letizia, que asegura que era oyente "voluntaria" del formato: "Hacía periodismo porque quería que conectaran conmigo", asegura. Sentada en un sofá, la Reina Letizia aparece con una blazer pata de gallo de tweed en gris, los pantalones pitillo negros que todas tenemos en nuestro armario y una camiseta básica blanca.

Es decir, el 6 de enero tendremos doblete de la Reina Letizia, que esta semana tiene la agenda vacía, y salvo sorpresa no los veremos porque están de vacaciones con sus hijas.