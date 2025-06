Repasamos el estilo elegante y discreto de la Infanta Cristina al cumplir 60 años

Ocho días después de que su hija pequeña, Irene Urdangarin, celebrara su 20 cumpleaños, la Infanta Cristina alcanza una cifra redonda: 60 años. Lo hace en un momento discreto, alejada del foco mediático y sin grandes celebraciones públicas, fiel a la sobriedad que siempre ha marcado su papel institucional… y su forma de vestir. La hija mediana de los Reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía ha construido, con los años, un estilo coherente y sin estridencias, donde la discreción no está reñida con la elegancia y la funcionalidad.

Desde sus años como joven universitaria en Barcelona hasta su actual residencia en Ginebra, Cristina de Borbón ha mantenido una imagen constante: trajes sastre, vestidos midi, abrigos estructurados y una paleta cromática dominada por azules, grises y beiges. Lejos del foco constante que acompaña a su hermana, la Infanta Elena, o a la Reina Letizia, la hermana del Rey Felipe VI ha cultivado un estilo funcional, casi diplomático. Para profundizar en esta estética atemporal, hablamos con el diseñador y experto en estilo Juan Avellaneda, quien analiza con mirada experta la evolución (silenciosa, pero firme) de la Infanta Cristina.

El estilo sobrio y silencioso de la Infanta Cristina

'Sobrio, clásico y funcional. Siempre ha sido coherente con su papel institucional y ha evitado los excesos. Su estilo transmite discreción, pero también cierta elegancia silenciosa', afirma Avellaneda al preguntarle cómo definiría el estilo de la Infanta Cristina a lo largo de las décadas. Cuando se trata de evolución, el diseñador señala que, aunque ha habido cambios, estos han sido sutiles: 'Ha pasado de trajes con hombreras y líneas más duras en los 90 a siluetas más suaves y actuales, pero sin perder nunca su esencia: la discreción'.

Infanta Cristina con look relajado. Gtres

Aunque su estilo no destaque por ser tendencia, sí ha sabido incorporar guiños puntuales al diseño nacional. 'A veces incorpora marcas españolas como Loewe o Cortana, y ha llevado piezas de diseñadores nacionales en actos oficiales, pero siempre sin hacer alarde de ello. Prefiere la calidad y la funcionalidad por encima de la tendencia'.

Infanta Cristina. Gtres

Respecto a cómo se diferencia de otras mujeres de la Casa Real, Avellaneda lo tiene claro: 'Cristina es mucho más conservadora que Letizia, que arriesga y utiliza la moda como herramienta de comunicación. Y más sobria que Elena, que tiene un estilo muy personal y a veces más folclórico. Cristina es neutral, casi diplomática, en su manera de vestir'. Cuando le pedimos identificar las prendas o colores más representativos de su imagen pública, no duda: 'Los trajes sastre, los vestidos midi y los abrigos estructurados. En cuanto a colores, destacan el azul marino, el gris, el blanco roto o el beige, todos en clave sobria y elegante'.

Infanta Cristina con vestido midi. Gtres

Y sí, a lo largo de los años, la Infanta Cristina nos ha regalado looks memorables, algunos que han quedado en la retina de Avellaneda: 'Un look que me encantó fue el vestido negro que llevó en la cena de gala previa a la boda de Victoria y Daniel de Suecia. Destacaba por su escote en la espalda y era también de Caprile. Me parece muy fiel a su estilo: elegante, sofisticado, pero sin necesidad de gritar'.

Infanta Cristina en la preboda de Victoria y Daniel de Suecia. Gtres

También recuerda otro estilismo icónico: 'El que eligió para la boda de Beltrán Gómez-Acebo y Laura Ponte en 2004, en La Granja de San Ildefonso'.

Infanta Cristina en la boda de Beltrán Gómez-Acebo y Laura Ponte. Gtres

Y por supuesto, su look en la boda real de Felipe y Letizia, con una gran pamela, vestido de raso en oro viejo y abrigo de guipur gris perla, firmado por Jesús del Pozo: sobrio, ceremonial y perfectamente alineado con su estilo'.

Infanta Cristina en la boda del Rey Felipe VI y la Reina Letizia. Gtres

Sobre cómo influye el estar alejada del foco mediático, el diseñador reconoce: 'Puede vestirse sin preocuparse tanto por el protocolo o el escrutinio. Eso se traduce en una mayor comodidad, pero sin dejar de ser correcta. Se nota que ahora prioriza la naturalidad y la funcionalidad'. Finalmente, Avellaneda ofrece una guía útil para quienes deseen inspirarse en ella a los 60: 'Que apuesten por prendas bien cortadas, con buenos tejidos, en colores neutros. Que no se obsesionen con las tendencias, sino con piezas que las hagan sentir seguras y favorecidas. El estilo no tiene edad ni cuerpo, pero sí tiene actitud'.

Infanta Cristina con falda midi. Gtres

¿Y cómo se construye un armario así? 'Marcas como Max Mara, Adolfo Domínguez, Cortana, o incluso piezas hechas a medida. Tejidos como el crepé, la lana fría, el lino o el cashmere. Siluetas depuradas, cómodas y sin ornamentos. Un armario muy en esa estética de lujo silencioso, pero con criterio que tanto se estila últimamente. También te diré que con un kaftán o túnica de mi colección Juan Avellaneda x See Iou estaría ideal en sus vacaciones de verano'.