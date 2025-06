Victoria Federica deja claro que los pantalones blancos son sus favoritos en la fiesta del 10º aniversario de Roca Rey

Victoria Federica ha vuelto a demostrar que es una de las mujeres mejor vestidas del panorama nacional y que no tiene miedo a romper esquemas. En la fiesta privada que el torero Roca Rey organizó en Madrid para celebrar sus 10 años de alternativa, la royal apostó por un look inesperado y lleno de personalidad: pantalones blancos anchos, camisa estructurada y mocasines negros.

Si la semana pasada la veíamos en El Rocío, y el domingo por la noche en Las Ventas para la Corrida de Beneficiencia junto a la Infanta Elena, ahora lo ha hecho también en una tarde muy taurina con amigos. La velada, celebrada en un espacio privado de Madrid, reunió a numerosos rostros conocidos del mundo de la cultura, la moda y el toreo. El protagonista, Andrés Roca Rey, festejaba sus diez años como matador, tras tomar la alternativa en Nimes en 2015, y aprovechó la ocasión para anunciar que se encerrará con seis toros en la Feria del Señor de los Milagros de Lima.

El look de Victoria Federica al detalle

No hay verano para Victoria Federica sin pantalones blancos. En una noche en la que muchas invitadas optaron por vestidos fluidos o looks más convencionales, Victoria destacó con una propuesta de inspiración masculina que no pasó desapercibida. La camisa estructurada y hombros marcados en azul, aportaba ese aire de elegancia sobria que tan bien domina. Los pantalones anchos blancos, impecablemente planchados, acentuaban la verticalidad del conjunto y le daban una presencia poderosa.

Victoria Federica junto a sus amigos Tomás y Rocío. @tomasparamo

El toque final lo pusieron unos mocasines negros, que aportaban comodidad sin renunciar al estilo. Su melena suelta, peinada con raya al medio, y un maquillaje discreto completaban un estilismo que, lejos de buscar el foco, lo atraía con naturalidad.