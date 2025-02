Beatriz Claro, diseñadora de Claro Couture: "Nos encantaría vestir a la Princesa Leonor o a Zendaya"

Claro Couture fue el encargado de cerrar la primera jornada de MBFWM en el pabellón 14.1 de IFEMA. La marca fundada por Fernando Claro y hoy dirigida a ambas parte por el creador y su hija, Bea Claro, ha vuelto a subir a la pasarela su estilo arrollador. Bajo el nombre de DOBLE C, esta propuesta rinde homenaje a los clásicos que han definido a la firma española a lo largo de sus 40 años de historia. Fiel a su ADN, marcado por la cultura andaluza y el costumbrismo de su tradición, DOBLE C reinventa la elegancia atemporal fusionando patrones clásicos con siluetas modernas. Esta colección celebra la tradición con un toque contemporáneo donde las siluetas ajustadas se encuentran con la sofisticación de diseños estructurados.

Fernando Claro tenía el sueño hace 40 años de crear una firma de moda con vocación familiar, y ahora es su hija Beatriz la encargada de seguir con ese sueño que se ha subido un año más a la pasarela madrileña. Precisamente en sus orígenes, en su tierra, Andalucía, y en su historia, se inspira la nueva línea que han expuesto en la capital. El glamour de los 50s inspira algunos diseños de la colección, como vestidos largos de cortes femeninos que resaltan la delicadeza del cuerpo. La sofisticada mezcla de transparencias de tul adornadas con plumas aporta un toque de audacia y feminidad, evocando el lujo de la década. Los abrigos extra largos, coordinados con looks monocromáticos, completan la propuesta.

Por su parte, la influencia de los 80s se refleja en trajes estructurados, blusas con transparencias y faldas tubo. Las siluetas ajustadas se complementan con la modernidad de los trajes, y los corsés acentúan la figura femenina, redefiniendo el poder del estilo. Las hombreras exageradas, flecos de cristal, mini volantes, pañuelos en la cabeza, plisados y escotes pronunciados son una oda a la extravagancia de la década.

En Lifestyle de La Razón hemos querido charlar con Bea Claro para que nos cuente más detalles de esta nueva colección tan especial presentada en el marco de MBFWM.

Un nuevo desfile en MBFWM, y ya van cinco ediciones en las que se convierten en un desfile de los más esperados, con más celebrities, y en el que más disputada hay para conseguir una entrada. ¿Cómo se lleva ese éxito en la pasarela madrileña? ¿Hay más presión por no defraudar?

Ese éxito lo llevamos con gratitud, alegría y motivación. La presión se siente, obviamente, pero lo tomamos como algo positivo, de lo que genera energía para querer siempre acercarnos a la excelencia.

Y ahora han llegado con ‘Doble C’, la renovación de los clásicos. Una forma también de hacer homenaje a sus 40 años de moda, y de renovar los clásicos. ¿Qué es la ‘Doble C’ para Claro Couture?

La colección se llama DOBLE C, un gesto muy Claro: Las C simbolizan toda la carga de la trayectoria de Claro Couture y no solo eso; C de nuestra cultura, C de Costura y por supuesto C de Claro y Couture.

Una colección en la que hemos visto inspiración del glamur de los años 50, pero también la influencia de los 80. Hombreras, flecos, plumas, ¿qué es lo que no vamos a dejar de llevar el próximo invierno? Una mujer Claro es esa mujer que se atreve a brillar en cualquier momento de su vida, ¿Pero cómo definiría a esa mujer?

Una mujer que se gusta y se presume. Que se siente muy a gusto para llevar lo que le apetece en cada momento.

Han vestido ya a una infinita lista de celebrities e influencers españolas, ¿queda alguna mujer que se les resista y qué sueñen con que luzca sus creaciones?

En el ámbito nacional nos encantaría vestir a la Princesa Leonor, y fuera de nuestra fronteras a Zendaya. Dos mujeres maravillosas