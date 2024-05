Rocío Osorno ya se ha comprado el vestido con flecos (y abalorios) de Zara más bonito de la primavera

Ni en festivo Rocío Osorno deja de crearnos necesidades, si ayer era de Mango, hoy le toca el turno a Zara. Y las que tengáis puente de mayo, vais a querer copiarle este maravilloso vestido de punto con flecos, abalorios y perlas de Zara. ¿Se le puede pedir algo más a vestido? Solamente que no estuviera agotado en la web, pero eso es mucho pedir cuando lo saca en sus redes sociales la influencer sevillana. Desde vestidos de flores renovados, hasta vestidos en los tonos pastel que son tendencia esta primavera, pasando por los siempre acertados vestidos camiseros y opciones en apetecible estampado de leopardo, Rocío Osorno nos hace soñar con todos los vestidos con los que soñar esta primavera-verano 2024. Esta estación es sinónimo de flores, de sol y, por supuesto, también de vestidos. Si bien es cierto que los vestidos de punto se han convertido ya en un imprescindible en el guardarropa invernal, porque además, la próxima semana ya vuelven a subir las temperaturas y dejamos atrás este frío.

Este año, las tendencias en vestidos no pueden ser más amplias. Echando un vistazo a las pasarelas puede observarse cómo se ha puesto el foco en los vestidos en color azul pastel, pero también en los vestidos de escote bardot o en los lenceros. Y Rocío Osorno los tiene todos pero ahora nos ha enamorado con este vestido de punto de la nueva colección de Zara de lo más especial con flecos, abalorios y perlas. Tan especial es, que ya tiene lista de espera en la web de Inditex. De los looks de Sarah Jessica Parker a las pasarelas de Chanel y Bottega Veneta, los collares de perlas regresan esta primavera en todas sus formas y posibilidades, y este vestido es otra forma de lo más original de llevar esas perlas tan tendencia. Eso sí, no sabremos si será muy cómodo para sentarse. Han pasado de lucirse en el cuello de figuras como Audrey Hepburn, a ser lucidos durante toda una vida por mujeres de la política, como Barbara Bush, y esta temporada vuelven, y no solo al armario de las chicas más pijas.

Vestido punto flecos perlas, de Zara (69,95 euros)

Vestido abalorios. Zara

Se trata de este vestido de cuello redondo y manga larga de nueva colección de Zara con detalle de acabados con flecos, abalorios y perlas. Un vestido que Rocío Osorno ha combinado con otro vestido marrón debajo, porque le quedaba demasiado corto y transparente.