Estés o no embarazada, vas a querer copiarle a Dulceida este mini vestido de leopardo de Zara para estrenar en mayo con botas

El leopardo es el estampado del momento, y Dulceida lo tiene claro y por eso se acaba de marcar este lookazo premamá con mini vestido de Zara y botas moteras de su colección. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Hablamos, por supuesto, del mini vestido de leopardo de Zara que no dejamos de ver por las calles de Madrid con estilismos más casuals o en cualquier evento de moda con outfits más elegantes. Lo que está claro es que es el vestido de leopardo del momento. Además, y por si fuera poco el boom de esta tendencia, va Marta Ortega y se pone un modelo que nos hizo pensar que, próximamente, llegarían a Zara. Y ocurrió y se agotó al momento. Un pantalón que se agotó en cuestión de horas porque a las siete de la madrugada ya no quedaba ninguna talla y que ahora tiene lista de espera. Porque mientras seguimos pendientes del Mutua Madrid Open y sus looks, ayer con Xisca Perelló y la Infanta Elena, Dulceida nos deja este estilismo que le vamos a copiar estemos o no embarazadas.

No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada se ha enfatizado en los outfits de día y de noche. Y esta forma de combinarlo de Dulceida con mini vestido y botas moteras, nos lo deja claro.

Dulceida con vestido de leopardo. @dulceida

Vestido estampado animal ZW Collection, de Zara (29,95 euros)

Vestido leopardo. Zara

Un vestido corto confeccionado en hilatura de viscosa 100% con cuello redondo y manga sisa y cierre en espalda con cremallera oculta en costura.