Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en la Feria de Abril, llega Rocío Osorno y se marca este lookazo con chaqueta torera

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer, convertirse en la mejor vestida de esta Feria de Abril 2024, pero esta vez no con un traje de flamenca, si no con una chaqueta torera rosa que nos ha robado el corazón. ¿Puede ser más maravilloso este look? Ya os decimos nosotras que no. Aunque para ir al Real ya llegamos tarde, queremos copiarle este estilismo para cualquier feria de las que vienen en las próximas semanas o para cualquier evento. Desde Chanel en Eurovisión hasta Sara Jessica Parker o la infanta Elena, son muchas las celebrities y personalidades que han lucido unlook torero, al más puro made in spain. Esta inspiración torera tiene sus raíces en la moda goyesca que introdujo precisamente Goya en sus cuadros, ya en el siglo XVIII. Una moda que surge de los barrios bajos de Madrid en respuesta la invasión de Francia. El maestro Cristóbal Balenciaga la recuperó tiempo después, a mediados del XX, para crear sus “vestidos globo”, una versión de aquellos que aparecían en los lienzos de Goya y Velázquez, que le tenían fascinado, así como también adoptó los encajes de sus trajes populares. A él le siguieron otros diseñadores como Lacroix con sus sempiternos detalles flamencos y taurinos. Y ahora es Rocío Osorno la que la ha llevado con este maravilloso look a la Feria de Abril en Sevilla.

Y de momento, el título a la mejor vestida, otro día más, se lo ha llevado Rocío Osorno con este maravilloso look con chaqueta torera después del traje de flamenca naranja, diseñado por ella misma, en su marca Rocío Osorno Collection. Aunque el rojo de momento es el color triunfador en estos primeros días en el Real, la diseñadora sevillana ha apostado por este maravilloso naranja con lunares blancos, después de lucir el primer día un diseño en azul con el que nos ha robado el corazón. Y ahora de rosa y negro. Solo os decimos que nosotras necesitamos una chaqueta torera rosa como la suya para cualquier evento en los próximos meses. Además, la ha combinado con pantalón negra, pendientes dorados y una diadema negra para darle el toque más 'coquette'.

La chaqueta torera o bolero es una de las opciones más recurrentes por las españolas desde hace décadas para acompañar a las faldas de vuelo de talle alto o vestidos. Pero también las celebrities más internacionales han tirado de chaquetilla para sus looks más mediáticos. Éste es el caso de la actriz Sara Jessica Parker, protagonista de la serie Sexo en Nueva York,.