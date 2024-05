Nos vamos directas a Mango a por el vestido más 'coquette' que vamos a meter en nuestra maleta de puente de mayo por culpa de Rocío Osorno

Si sois de las afortunadas que estáis haciendo la maleta para iros de puente de mayo este día 1, vas a querer fichar este vestido de Mango de lo más 'coquette' que ya se ha comprado Rocío Osorno. Y es que la influencer andaluza no nos deja de crear necesidades, y ahora lo ha hecho con este Reels en su cuenta de Instagram con diferentes prendas de nueva colección de la marca catalana que no pueden ser más románticas y primaverales. Pero sin duda, nosotras nos hemos enamorado del primer vestido de estampado floral con lazada en el pecho. Y para muestra un botón, porque la influencer ya lleva semanas siendo nuestra máxima inspiración tanto para el Domingo de Ramos como una de las mejor vestidas del Real en la Feria de Abril. Porque si eres de las que nunca sabes cómo tienes que vestirte en estos días tan concretos del puente de mayo, la influencer sevillana nos ha dado las claves con estos looks de lo más estilosos y en tendencia. El 1 de mayo puede vivirse de muchas maneras. Muchas personas lo aprovechan para pasarlo en familia, con amigos o con la pareja disfrutando del buen tiempo, haciendo un viaje, otras estrenando ropa. Si eres de las que le encanta estrenar ropa, te van a encantar estos fichajes de Rocío Osorno de Mango.

Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena o un chaleco con lacitos como este. Sea cual sea tu plan del 1 de mayo, estos looks de Mango son todo lo que necesitas. Puedes añadirles chaquetas tipo blazer, zapatos de tacón cómodos, sandalias planas, alpargatas, o simplemente hacerlo con las combinaciones que ha hecho Rocío Osorno.

Vestido floral escote lazo, de Mango (35,99 euros)

Vestido flores. Mango

Se trata de este vestido en tejido fluido, de diseño recto y largo con estampado floral, cuello recto y lazo decorativo en el pecho de lo más 'coquette'.