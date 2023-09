Un fajín de Zara, como este de Rocío Osorno, es todo lo que necesitamos para crear los looks más cañeros en otoño

No es una de nuestras influencers preferidas por casualidad, Rocío Osornono solo es la mejor musa de Zara (bueno, y compare podio con Carmen Gimeno, si hablamos de influencers 50+), también es la que más veces nos inspira con los mejores looks de invitada y la que, en más ocasiones, nos enseña las prendas más originales de Zara. Si hace unas semanas nos conquistabacon los shortsque querrá copiarte hasta tu novio, ahora se ha ido hasta la sección de complementos de la firma estrella de Inditex para enamorarnos con el fajín que necesitamos para completar todos nuestros looks de otoño, aportándoles un toque trendy y muy cañero. Te hablamos del fajín cintura piel de Zara, fabricado completamente en piel de oveja y diseñado como un modelo con bolsillos de solapa en el delantero y cierre frontal con trabilla y hebilla metálica.

Un complemento ideal que captaba todo el protagonismo de su total white look, que completó con una camiseta de hombreras de Zara y un pantalón de vestir. En cuando al calzado, Rocío Osorno decidió aportar a su outfit un toque de luz sofisticación y optó por unos stilettos negros decorados con tachuelas, a juego con su bolsito de mano. Un estilismo ideal que llevamos directamente al top de looks inspiradores de la diseñadora y que pensamos copiar inmediatamente porque estamos seguras de que este fajín, que podemos incluir en la tendencia de las botas bikery las chupas de cuero, será uno de los complementos que arrasarán en otoño.

Rocío Osorno con fajín de Zara @rocioosorno

Fajín cintura piel, de Zara (49,95€)

Fajín cintura piel Zara

Camiseta hombreras, de Zara (12,95€)

Camiseta hombreras Zara

Nosotras ya nos hemos hecho con este fajín tan ideal de Zara antes de que sea demasiado tarde, se haga viral, se agote y nos quedemos sin la posibilidad de aportar a nuestros looks el toque más especial del otoño, al igual que ya ha hecho Rocío Osorno.