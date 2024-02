Sabemos de dónde es el vestido de 'efecto tipazo' con el que Eva González se ha pasado el juego de la moda

Sí, evidentemente estamos hablando de IQ Collection, la firma que ha cautivado a todas las famosas patrias y también a Eva González que se ha convertido en la mejor vestida de la noche en Madrid. Y es que Atresmedia ha querido celebrado el Madrid su próximo estreno el 26 de febrero, ‘Sueños de libertad’ que sustituirá a ‘Amar es para siempre’ en las sobremesas de Antena 3 de lunes a viernes. Y en esta nochee de series, no ha querido faltar Eva González con sus mejores galas con este vestido de 'efecto tipazo' de IQ Collection. Un vestido que nosotras llevaríamos como invitada perfecta de otoño, pero ella ha llevado a su vuelta al trabajo. Un maravilloso vestido de estampado geométrico de IQ Collection que a Eva González le sienta que ni hecho a medida. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española.

Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Un vestido de la nueva colección de The IQ Collection que ha estrenado Eva González en Madrid y que le podemos copiar.

Eva González con vestido de 'IQ Collection'. Gtres

Vestido Alma Ondas, de IQ Collection (170 euros)

Vestido Alma. IQ Collection

Se trata de este vestido largo ajustado con estampado en ondas de nueva colección de IQ Collection en color beige y negro con fruncido en el lateral izquierdo y cuello perkins y mangas largas con cierre en la espalda con cremallera invisible. Tejido elástico.