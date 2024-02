Eva González se pronuncia sobre el romance de sus amigos, Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís han acaparado todos los titulares de la prensa del corazón de nuestro país después de haber sido protagonistas de la portada de "Diez Minutos" por su incipiente relación. La diseñadora de moda y el hijo de Carmen Tello no se esperaban ser fotografiados dando rienda suelta a su pasión y este boom mediático les ha pillado totalmente desprevenidos. A pesar del silencio con el que están afrontando los protagonistas de esta historia la situación, Eva González, amiga de ambos, sí ha querido hablar sobre este inesperado noviazgo.

La presentadora de "La Voz", en su última reaparición ante los medios durante presentación de "Sueños de libertad", la nueva serie de Antena 3, se ha mojado sobre el ausento. Aunque no ha querido opinar mucho ni entrometerse en la vida de Vicky y Enrique, la modelo ha sido muy sincera. "Ahí están las fotos, seguro que están guapísimos los dos, son muy guapos", ha señalado sobre sus amigos. Además, les ha enviado un mensaje cariñoso deseándoles lo mejor: "Que sea lo mejor para ella y para él, que sean felices si es que están juntos, que no lo sé y que cada uno viva su sueño de libertad".

El amor está en el aire y este 2024 nos está sorprendiendo con muchas parejas de celebrities inesperadas. Pero la que, de momento, no quiere saber de ninguna cuestión sentimental es Eva González. Después de su sonada separación con Cayetano Rivera, la presentadora no tiene intenciones de volver a ilusionarse. "Tengo mi corazón muy lleno y estoy muy feliz con mi niño, con mi trabajo, mi familia, mis amigos", ha sentenciado la modelo, dejando bien claro de nuevo que no necesita a ningún hombre para ser feliz.

Centrada en sus compromisos profesionales, Eva González está muy agradecida por seguir siendo una de las presentadoras más queridas y aclamadas de nuestro país. Como ella misma ha asegurado, su sueño es "presentar", algo que le hace muy "feliz". Se siente muy afortunada por trabajar de lo que más le gusta ya que "es mi gran pasión y puedo hacerlo cada día". Junto a su trabajo, ha confesado que "todos los días me levanto con nuevos sueños. Mi sueño es mayor, es mi niño y ahí es donde vuelco mi corazón".